Le PSG se déplace du côté de Leipzig dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Champions (21h00). Les Parisiens voudront poursuivre leur série d’invincibilité en C1 et assurer sa première place du groupe A. Mais pour cela ils devront faire sans Leo Messi, forfait pour cette rencontre pour une douleur au genou et à la cuisse. Pour Vincent Duluc, cette absence est une grosse perte pour le Paris Saint-Germain et ceci malgré la présence d’Angel Di Maria.

« Je ne peux pas imaginer le football européen, et encore moins le PSG, puisse prétendre que c’est mieux quand Messi ne joue pas ! Bien sûr que non ! Ce n’est pas possible que ce soit mieux quand Messi ne joue pas ! Tout d’abord parce que ce n’est pas ‘fromage ou dessert’, ça peut être ‘fromage ET dessert’ avec Messi et Di Maria alignés. On a vu jouer Lille contre Séville avec quatre offensifs, donc il faudrait avec cette fatalité qui dit qu’on ne peut pas jouer avec plus de trois. Aussi Messi montre en Ligue des Champions ce qu’il ne montre pas forcément ce qu’il montre en Ligue 1, mais qui justifie qu’il va manquer ! »