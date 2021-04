Priorité donnée au match de “rêve” contre le PSG par Guardiola

Demain (17h30), Manchester City jouera la finale de la Carabao Cup contre Tottenham. Mais la priorité pour Pep Guardiola, c’est la demi-finale aller de la Champions League face au PSG mercredi prochain et pas la finale de la Coupe de la Ligue à Wembley contre les Spurs. Le technicien espagnol l’a affirmé. Et cela conditionnera son choix de joueurs. Pour rappel, Kevin De Bruyne et Sergio Aguero se sont entraînés hier.

“Quand nous commençons une saison, chaque match est pris au sérieux, mais la Premier League est la plus importante, puis l’Europe, puis la FA Cup, puis la Carabao Cup. La Coupe Carabao est sympa – on veut gagner les quatre trophées – mais le PSG et Crystal Palace arrivent. Alors on va voir. Il reste trois jours avant un rêve. C’est pourquoi nous avons un mélange de contradictions. C’est une finale que nous devons gagner, mais nous avons un œil sur la Ligue des champions et un œil sur Crystal Palace”, a déclaré Pep Guardiola.