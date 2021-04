Metz / PSG : Le groupe et le onze potentiel

En d’autres temps pas si lointains, fin avril le PSG était un peu démobilisé, en roue libre en Ligue 1 le titre en poche, avec pour derniers objectifs des finales de coupes nationales. En 2021 le contexte est tout autre. Le Paris Saint-Germain est à bloc dans toutes les compétitions et joue tous les trois jours sans droit à l’erreur. Tout relève d’un grand enjeu, y compris un déplacement à Metz, bonne petite équipe de L1 non sans qualité dirigée par Fred Antonetti. Avec un match nul en Moselle, le PSG prendrait provisoirement le tête du Championnat de France, mais il a besoin de trois points pour viser le titre et consolider une place sur le podium. Qu’importe le J-4 (réception de Manchester City), il faut l’emporter à Saint-Symphorien.

Heureusement pour Mauricio Pochettino, il a l’embarras du choix. L’infirmerie du PSG s’est vidée, il n’y reste que Juan Bernat (en phase de reprise) et Alexandre Letellier. Marquinhos, lui, restera en Ile-de-France pour parfaire sa condition dans la perspective de la demi-finale de l’UEFA Champions League. Quel onze va proposer Mauricio Pochettino à Metz ? Keylor Navas devrait effectuer son retour dans la cage et Presnel Kimpembe en défense centrale. Le Titi-capitaine devrait être épaulé par Thilo Kehrer. On s’attend à des titularisations sur les côtés de Florenzi et Kurzawa mais rien n’exclut qu’on ait Dagba et Diallo. Abondance oblige, c’est flou dans toutes les lignes. Paredes et Gueye, Herrera et Paredes, Danilo et Gueye ? Verratti titulaire dans l’entrejeu ou en n°10 ? On ne sait pas. Dans la presse, un duo Paredes-Verratti tient la corde derrière quatre attaquants. Avec des incertitudes là aussi. Neymar et Mbappé sont donnés partants avec au choix Draxler, Di Maria, Kean ou Icardi… Bref, l’entraîneur du PSG a beaucoup de munitions, beaucoup d’options pour gagner à Metz. Et ça, c’est une très bonne nouvelle.

Possible feuille de match du FC Metz / PSG

34e journée de la Ligue 1 Uber Eats | Samedi 24 avril 2021 à 17 heures au stade municipal Saint-Symphorien (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Delajod | VAR : Delerue et Coué

FCM : Oukidja – Centonze, Bronn, Kouyaté, Boye (c), Udol – Maïga, Sarr – Boulaya – Gueye, Leya Iseka. Remplaçants : Caillard, Ma. Fofana, Delaine, N'Doram, Angban, Maziz, Vagner, Niane, Yade. Entraîneur : Antonetti

: Oukidja – Centonze, Bronn, Kouyaté, Boye (c), Udol – Maïga, Sarr – Boulaya – Gueye, Leya Iseka. PSG : Navas – Florenzi, Kehrer, Kimpembe (c), Kurzawa – Paredes, Gueye – Di Maria, Verratti, Neymar – Mbappé Remplaçants : Rico, Dagba, Diallo ou Bakker, Herrera, Danilo, Draxler, Sarabia, Kean, Icardi Entraîneur : Pochettino

Groupe du PSG (23 joueurs) : Navas, Rico, Franchi, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Dagba, Diallo, Bakker, Paredes, Gueye, Herrera, Danilo, Simons, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappé, Draxler, Sarabia, Kean, Icardi. Absents : Bernat, Gharbi, Kamara, Letellier, Marquinhos, Michut, Nagera, Pembele, Rafinha, Randriamamy, Saidani