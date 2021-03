PSG /FC Nantes : les notes des joueurs parisiens

Le PSG pouvait être le grand vainqueur du week-end après les nuls de ses concurrents directs, et bien il est le grand perdant. Vingt bonnes premières minutes puis une descente progressive jusqu’à la défaite (1-2). Avec un physique qui lâche. Au point de perdre une septième fois. Ce soir contre le 19e de la L1 qui n’avait gagné que quatre fois en championnat. Si les Canaris vont mieux avec Antoine Kombouaré, c’est tout de même très inquiétant avec de jouer Lille et Lyon. On ne parle plus à ce stade de jokers grillés. C’est désormais le money-time. On va vite oublier tout ça, comme on espère que la soirée finira bien pour la famille Di Maria, à priori victime d’un cambriolage violent avec séquestration pendant la rencontre. Ce qui a provoqué la sortie du joueur pendant ce PSG-Nantes décidemment bien triste.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas 6 / Dagba 3 / Marquinhos 2 / Kimpembe 2 / Diallo 4 / Rafinha 3 / Danilo Pereira 3 / Verratti 3 / Di Maria 3 / Mbappé 2 / Draxler 3,5