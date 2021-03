C’est un match à fort enjeu qui est proposé ce dimanche soir au Parc des Princes dans le cadre de la 29e journée. Le PSG peut prendre la tête du classement de la Ligue 1 à la différence de buts en cas de victoire contre le FC Nantes, dix-neuvième, qui a lui aussi un besoin impératif de points. Les Canaris vont vouloir tenir, les Parisiens vont vouloir faire tomber le mur de la (Loire) Atlantique. Pour y parvenir, Mauricio Pochettino aligne ses joueurs de ballon disponibles : Rafinha, Verratti, Draxler et Di Maria débutent tous dans un 4-3-3. Mbappé va évoluer en pointe. Sur le papier, c’est intéressant. Reste à voir le rendu sur le terrain.

Fil du match

L’entame du match du PSG est sérieuse, les Nantais sont étouffés. Par Di Maria puis Marquinhos (11e), Paris n’est pas loin de marquer. Puis le rythme tombe, et Navas doit même effectuer un sauvetage face à Blas (30e). A la 36e minute, Di Maria d’une amour de frappe enroulée manque la lucarne de peu. Deux minutes plus tard, une belle combinaison s’achève pas une frappe de Mbappé mais trop sur Lafont. A la 40e minute, Rafinha tente une frappe, Lafont repousse. Mais pas à la 42e minute quand Draxler reprend du gauche en première intention un ballon qui traine dans la surface (1-0). A la 57e minute, Icardi entre à la place de Rafinha, le PSG passe en 4-4-2. Malheureusement, deux minutes plus tard, Mbappé manque totalement une passe, elle permet à Kolo Muani de fixer Marquinhos et fusiller Navas (1-1). A la 71e minute, Nantes passe devant sur un contre conclu par Simon (1-2). La fin de match est mauvaise. Et le PSG s’incline une nouvelle fois (la 7e cette saison), encore une fois après un match de Champions League. Triste.

Feuille de match du PSG / FC Nantes : 1-2 (1-0)

29e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 14 mars 2021 à 21 heures au Parc des Princes | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Abed – VAR : Hamel et Bien | Avertissements : Simon (45e), Rafinha (48e), Traoré (50e), Verratti (67e) | Buts : Draxler (42e), Kolo Muani (59e), Simon (71e)