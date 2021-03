Pochettino : “Des défaites comme ça, il n’y a pas d’excuse”

Le PSG s’est incliné ce soir dans un match indigeste face au 19e Nantes. Au micro de Canal Plus, Mauricio Pochettino indique que les matches de ce genre sont inexplicables.

“Il faut toujours s’améliorer. Il va falloir analyser cette rencontre et voir où on a eu des difficultés. Ces matches sont inexplicables. On a contrôlé la première mi-temps et en deuxième mi-temps on aurait pu marquer un deuxième but. On a concédé le but du 1-1 et ensuite nous avons souffert surtout dans les transitions. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions mais on aurait pu marquer un autre but. Quand il y a des défaites comme ça, il n’y a pas d’excuse. Il faut juste faire un mea culpa et assumer ses responsabilités. Lyon ? Tous les matches sont importants, ça ne change pas. Encore une fois, si on veut gagner le championnat ce sera un match important et à gagner.“

En conférence de presse – dans des propos relayés par l’Equipe – Mauricio Pochettino a évoqué les cambriolages dont on été victime Angel Di Maria et les parents de Marquinhos. “Il y a une situation extra-sportive dont vous avez pris connaissance . Pour les joueurs, cela va au-delà du foot, il faut tenir compte de tout cela. Ce n’est pas une excuse mais c’est vrai qu’il y a eu une baisse d’énergie. Avec les joueurs, on a parlé d’autre chose (que de la défaite) à la fin du match. La défaite ? On a raté l’opportunité d’être en tête. On a perdu des points, c’est toujours frustrant et décevant. La tâche est plus difficile maintenant mais il reste beaucoup de matches.”