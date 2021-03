Touré : “On a été cherché la victoire au mental”

Le FC Nantes a créé la sensation en s’imposant face au PSG (1-2) au Parc des Princes en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Avec ce succès, le FC Nantes sort de la zone rouge et est provisoirement barragiste. Abdoulaye Touré est heureux après cette victoire au mental. “On savait qu’après chaque match de Ligue des Champions, il y avait toujours un coup à jouer, lance Touré au micro de Canal Plus. On a joué avec nos armes et ça été difficile mais on a été la chercher au mental. Ça doit nous servir pour la suite. Aujourd’hui on a vu qu’on pouvait aller chercher notre victoire au mental. Ça doit nous servir pour la suite. Ce match doit nous galvaniser.“