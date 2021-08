PSG, le club le plus aimé de France

Depuis l’arrivée de Qatar Sports Investment à la tête du PSG, le club de la capitale a fait venir les plus grandes stars de football au monde et a multiplié les collections à succès avec des marques comme Jordan Brand. Le Paris Saint-Germain est devenu plus qu’un club de football, c’est désormais une référence à l’international.

Dans une étude publiée ce vendredi par Statista France, sur une base de 1765 personnes interrogées, le PSG arrive en tête des clubs les plus aimés de France pour 59% des sondés. Les Rouge & Bleu sont devant l’Olympique Lyonnais (53%) et l’AS Monaco 51%). À contrario sur les équipes les plus détestés de l’hexagone, on retrouve Marseille en tête (29%), suivi par le Paris Saint-Germain (25%) et Lyon (17%).