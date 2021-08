Ranieri : “Les vrais champions savent travailler ensemble”

Malgré un effectif privé de nombreux joueurs, le PSG réalise un sans-faute en ce début de championnat avec trois victoires en autant de rencontres. Privé notamment de Lionel Messi et Neymar Jr, le club de la capitale devrait compter sur le retour de ses deux sud-américains pour le déplacement à Reims le 29 août prochain. Et pour la première fois de la saison, Mauricio Pochettino pourrait aligner le trio tant attendu : Messi-Mbappé-Neymar. Interrogé sur l’effectif parisien, l’entraîneur italien de 69 ans – Claudio Ranieri (sans club actuellement) – ne s’inquiète pas concernant la complémentarité entre les trois offensifs.

“Si j’aimerais être Pochettino pour entraîner les stars du PSG ? Bien sûr. Mais regardez, les vrais champions, et au PSG il y en a tellement, ce sont des gens intelligents et qui veulent juste gagner, ils savent travailler ensemble pour que les choses se passent bien. Quand les choses tournent mal, ils n’aiment pas les défaites”, a déclaré Claudio Ranieri avant d’être questionné sur la puissance financière du PSG et Manchester City, dans un entretien à Il Messaggero. “Cela a du sens, cependant. Parce que si vous n’êtes pas endetté, il est juste que vous puissiez vous permettre des luxes que d’autres, dans des conditions complètement différentes, ne peuvent pas réaliser. Et d’autre part, à bien y réfléchir, cet argent introduit dans le système reste dans le circuit du football européen et remplit donc en quelque sorte une fonction vertueuse.”