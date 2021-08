Décryptage : Les Fake news sur les ventes de maillot Messi

L’arrivée de Lionel Messi est un coup sportif, commercial et marketing absolument incroyable pour le PSG. Celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde a eu une présentation en très grande pompe au Parc des Princes et le monde entier n’a parlé que de ça. Les maillots Rouge & Bleu floqués Messi se sont arrachés à Paris et plus globalement à l’international… au point où les rumeurs les plus folles sont apparues sur internet.

En effet selon les informations du site internet argentin Tyc Sports Michael Jordan, qui possède 5% des profits que le club réalise sur les produits PSG X Jordan, aurait touché 7 millions de dollars sur un seul weekend. Cette news, plus que douteuse, a été reprise par de nombreux médias.

Mais si on se penche de plus près sur cette “révélation”, on peut se rendre compte que ce total est complètement faux. La marque Jordan Brand aurait donc touché, 7 millions de dollars en ayant 5% sur la vente des maillots du PSG de Messi. Donc cela signifierait que le PSG aurait fait entrer dans ses caisses un total de 140 millions de dollars. Sortons nos calculatrices, et nous allons prouver à quel point ces chiffres n’ont aucun sens.

Le Paris Saint-Germain touche 22% sur la vente de maillot. Donc pour arriver au total de 140 millions de dollars, il aurait fallu que le club de la capitale ait généré un chiffre d’affaire de plus 636 millions de dollars sur un week-end. Ce qui représenterait donc le chiffre loufoque de… 5 533 596 maillots vendus en seulement quelques jours (sur la base du prix d’une tunique classique floquée Messi à 115€).

Rappelons que le club de la capitale avait vendu, sur toute la saison dernière, un million de maillots ce qui représente déjà une performance exceptionnelle.