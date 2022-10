PSG : Le gong retentit pour Hugo Ekitike

Arrivé sur la pointe des pieds au PSG lors du dernier mercato, Hugo Ekitike devrait connaître sa première titularisation au Parc des Princes ce samedi. Celui qui a disputé seulement soixante-sept minutes depuis qu’il est un joueur du Paris Saint-Germain, devrait donc être aligné d’entrée face à l’OGC Nice sous les yeux de son nouveau public.

Dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG accueille ce samedi (21h sur Canal + Sport 360) l’OGC Nice. Le précédent club du coach Christophe Galtier, est également celui contre lequel Hugo Ekitike a inscrit son dernier but remontant au 21 mai dernier lors du l’ultime match de la saison passée, alors avec le maillot du Stade de Reims. Cette rencontre, qui est la première après la trêve internationale, devrait être synonyme de grande première pour l’avant-centre français. Celui qui fait les frais de la la force de frappe offensive du PSG n’a disputé que soixante-sept minutes sous le maillot parisien en cinq matchs. S’il devait se contenter d’entrées en jeu jusque-là, Hugo Ekitike devrait ce samedi, connaître sa première titularisation. Lors de la victoire (0-1) à Lyon avant la trêve, Christophe Galtier avait fait savoir en conférence de presse que son heure devrait arriver très rapidement. S’il s’est engagé avec le club de la capitale en connaissance de cause, l’ancien rémois a tout de même l’ambition de grappiller plus de temps de jeu et de prouver que sa place n’est pas usurpée. En ce sens, le numéro 44 parisien se montrerait on ne peut plus sérieux et professionnel lors des séances d’entraînements au Camp des Loges. Christophe Galtier observe au quotidien un joueur pleinement impliqué malgré sa situation. Un comportement sur la pelouse du Centre Ooredoo qui devrait être récompensé par une titularisation sur celle du Parc des Princes.

Un challenge sportif mais aussi mental

Au-delà de l’aspect sportif, la situation dans laquelle se trouve Hugo Ekitike est également un challenge mental. L’attaquant français a signé au PSG en connaissance de cause. A 20 ans, il est important de pouvoir enchaîner, ce qui est loin d’être évident sous les cieux parisiens, ce qui nécessite d’être prêt mentalement pour encaisser ce changement de statut, de se retrouver dos au mur, mais également de relever la challenge. Et de ce côté, Ekitike semble être armé. Dans des propos rapportés par nos confrères d’RMC Sport, un ancien éducateur du Stade de Reims, club formateur du joueur, a confié : « L’une des grandes qualité d’Hugo, c’est qu’il ne doute pas« . Ancien recruteur du club de Champagne, Enzo Djebali raconte : « Hugo Ekitike est un garçon qui a une énorme confiance en lui, et qui est capable de relever les défis, il l’a toujours prouvé tout au long de sa carrière. Donc je pense que ce n’est pas quelque chose qui lui fait peur, au contraire, c’est quelque chose qui l’excite« , a-t-il confié au micro d’RMC Sport, média pour lequel il est désormais consultant, avant de faire un parallèle sur la confiance en sois entre Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. Si le premier est une source d’inspiration pour le deuxième, les similitudes existent sur le plan mental, l’exigence, et le point d’orgue mis sur le professionnalisme.

Si la titularisation de ce samedi (21h sur Canal + Sport 360) face à l’OGC Nice ne devrait être qu’un premier pas, Hugo Ekitike sait que la rotation mise en place en ce début du mois d’octobre pourrait lui être bénéfique, et ce, jusqu’au moins la période post Coupe du Monde 2022. En ce sens, le numéro 44 devra se révéler aux yeux de tous avec ce premier pas, qui plus est, dans son nouveau jardin qu’est le Parc des Princes.