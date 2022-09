Ce samedi, le PSG retrouve la compétition avec la réception de l’OGC Nice à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Et avec un marathon de matches qui s’annonce intense, Christophe Galtier pourrait réserver une titularisation surprise dans son onze de départ.

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, le PSG va enfin retrouver la compétition ce week-end. Seul leader du championnat, le club parisien accueille – au Parc des Princes – l’OGC Nice (samedi à 21h sur Canal Plus Foot 360) à l’occasion de la 9e journée du championnat. Et comme prévu, le coach du PSG – Christophe Galtier – pourrait faire jouer quelques remplaçants en raison de l’enchaînement des matches qui se profile jusqu’à la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Et face aux Aiglons, le technicien français devrait réserver une surprise de taille en attaque.

Mbappé ou Messi ménagés

Après avoir enchaîné les rencontres avec le PSG et l’équipe de France, Kylian Mbappé – qui a retrouvé l’entraînement ce vendredi après avoir travaillé en salle la veille – pourrait être ménagé ce week-end. En effet, comme le rapporte RMC Sport, Christophe Galtier « a l’intention de faire souffler Kylian Mbappé. » Ainsi, l’attaquant de 23 ans devrait prendre place sur le banc parisien au coup d’envoi. Peu utilisé depuis le début de saison (67 minutes en 5 matches), Hugo Ekitike pourrait donc profiter de cette opportunité pour connaître sa première titularisation depuis son arrivée dans la capitale cet été. Il devrait débuter aux côtés de Lionel Messi et Neymar Jr en attaque.

Une information également confirmée par L’Equipe. Cependant, le journaliste, Loïc Tanzi, précise qu’il reste un doute sur le joueur qui prendra place sur le banc. Le choix se porte entre Kylian Mbappé, qui avait ressenti une douleur cette semaine, et Lionel Messi qui revient d’un long voyage aux Etats-Unis avec une grippe attrapée.