Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Nice dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait effectuer quelques changements. Le coach parisien pourrait faire souffler deux des trois membres de la MNM, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Pour remplacer ce dernier, Galtier devrait offrir sa première titularisation à Hugo Ekitike. Le jeune attaquant (20 ans) a peu joué depuis le début de la saison (5 matches, 67 minutes). Eric Rabesandratana va observer avec attention cette première.

« Ce sera intéressant d’observer Hugo Ekitike »

« Marseille a fait une bonne opération hier (victoire contre Angers et première place provisoire) mais aujourd’hui, on a un PSG qui va récupérer cette première place, je n’ai aucun doute là-dessus, lance l’ancien capitaine parisien dans sa chronique pour France Bleu Paris. Mais il y a surtout un élément important, c’est certainement la première titularisation d’Hugo Ekitike qui attend ce premier jour depuis très longtemps. Avec le choix de Galtier de certainement mettre Mbappé sur le banc, on va utiliser le conditionnel parce que l’on sait très bien qu’il y a eu des annonces comme ça avant les matches et finalement les trois étaient devant. Ekitike devrait faire ses débuts, donc ce sera intéressant de l’observer. Il a montré des signes d’impatience je trouve, c’est un jeune, il faut le canaliser mais aujourd’hui il va avoir la possibilité, j’espère pour lui, de s’exprimer donc ça devrait être intéressant. »