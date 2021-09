PSG/Manchester City : Les notes des Parisiens

C’était la première sortie du PSG en Ligue des champions au Parc des Princes cette saison et la troisième de la « MNM ». Les Rouge & Bleu recevait Manchester City ce mardi soir dans un 4-3-3 avec Donnarumma titulaire dans les buts. Les Parisiens se devaient de remporter cette rencontre après son match nul décevant à Bruges (1-1). Le Paris Saint-Germain commence à merveille avec un nouveau missile de de Gana Gueye en pleine lucarne dans la surface de réparation. Le PSG mène… mais va surtout subir par la suite. Avec leur collectif huilé et exceptionnel, les Cityzens mettent à mal les Rouge & Bleu qui n’arrivent pas à enchaîner les passes. Ils pourront compter sur un Donnarumma XXL qui réalisera pas moins de 7 arrêts décisifs dans cette rencontre. Le bloc parisien plie… mais ne rompt pas ! Et à 1/4h de la fin, arriva ce que tout le monde espérait… Après un magnifique mouvement collectif, Léo Messi décocha un magnifique tir qui ne laissa aucune chance à Ederson ! 2-0 pour le PSG qui est désormais en tête de la poule A. Prochain match, le 19 octobre contre le RB Leipzig au Parc des Princes.

Les notes de Canal Supporters : Donnarumma 8 – Hakimi 7 – Marquinhos 6,5 – Kimpembe 5,5 – Nuno Mendes 6 – Verratti 8 – Herrera 6,5 – Gueye 8,5 – Messi 6 -Mbappé 6 – Neymar 6

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 8 – Hakimi 6,5 – Marquinhos 5,5 – Kimpembe 5 – Nuno Mendes 6 – Verratti 8 – Herrera 6,5 – Gueye 8,5 – Messi 6,5 -Mbappé 6 – Neymar 6

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 8 – Hakimi 7 – Marquinhos 6,5 – Kimpembe 5 – Nuno Mendes 6 – Verratti 8 – Herrera 6 – Gueye 8,5 – Messi 6 -Mbappé 6 – Neymar 5

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 8 – Hakimi 7 – Marquinhos 7 – Kimpembe 6 – Nuno Mendes 6 – Verratti 8 – Herrera 7 – Gueye 9 – Messi 7 -Mbappé 7 – Neymar 7

Les notes de Theodore Vives : Donnarumma 7,5 – Hakimi 7 – Marquinhos 6 – Kimpembe 6 – Nuno Mendes 5,5 – Verratti 8 – Herrera 6 – Gueye 9,5 – Messi 6 -Mbappé 6 – Neymar 6

Les notes de Valentin Devillaire : Donnarumma 7,5 – Hakimi 6,5 – Marquinhos 6,5 – Kimpembe 5 – Nuno Mendes 5,5 – Verratti 8 – Herrera 6,5 – Gueye 8,5 – Messi 6,5 -Mbappé 6,5 – Neymar 6

Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 7,5 – Hakimi 7 – Marquinhos 6,5 – Kimpembe 5 – Nuno Mendes 6 – Verratti 8 – Herrera 6 – Gueye 9 – Messi 6 -Mbappé 6 – Neymar 5,5