Direct – PSG / Man City

Après plusieurs jours d’attente, le choc de la 2e journée de Ligue des champions opposera le PSG à Manchester City ce soir à 21 heures (Canal Plus et RMC Sport 1). Et pour cette affiche des grands soirs, Mauricio Pochettino a titularisé Marco Verratti et Leo Messi, deux joueurs qui effectuent leur retour dans le onze de départ. L’international italien jouera ses première minutes depuis le 5 septembre. De son côté, Gianluigi Donnarumma disputera son premier match de Ligue des champions. En face, Pep Guardiola a opté pour un 4-3-3 avec un milieu de terrain Bernardo Silva, Rodri et Kevin De Bruyne. Jack Grealish est positionné en numéro 9.

Feuille de match PSG / Manchester City

Deuxième journée de la phase de groupes (A) de Ligue des champions – Mardi 28 septembre 2021 à 21h au Parc des Princes – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre : Del Cerro Grande (ESP) – VAR : Juan Martínez Munuera (ESP) et Christian Dingert (ALL)