Gueye : « Ce n’était pas facile, on a su bien défendre »

Idrissa Gueye est très en forme ces dernières semaines. Le milieu de terrain du PSG a très bien lancé son équipe avec une magnifique frappe en pleine lucarne. Le PSG s’est finalement imposé contre Manchester City dans le choc de la 2e journée de Ligue des Champions. Il a également été omniprésent et a contrarié les Citizens. Au micro de RMC Sport, Gana Gueye a salué la performance défensive de son équipe.

« Le plus important c’était de rester solide. Ce n’était pas un match facile et on a su bien défendre, jouer en contre-attaque et avoir des opportunités. On a su marquer et maintenant il faut se concentrer sur le prochain match. Il fallait rester compact au milieu et bien utiliser nos contres pour marquer. Il fallait rester compact au milieu, peut-être leur laisser le ballon sur le côté. S’ils font des centres ce n’est pas grave on a des gens dans l’axe qui peuvent dégager. On a subi mais c’était simple de défendre aujourd’hui car il n’y avait pas beaucoup de rythme en face. Ils ont essayé de passer de gauche à droite mais on était en place et c’était simple pour nous de défendre. Il faut rester concentré sur le prochain match.«