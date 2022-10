Quatre joueurs du PSG présélectionnés par Fernando Santos

La Coupe du Monde approche à grand pas. Dans moins d’un mois, 32 équipes vont s’affronter pour succéder à l’Equipe de France. Dans ces dernières, un très grand nombre de joueurs du PSG seront concernés. Ce sera très certainement le cas des quatre Portugais de l’effectif parisien, Vitinha, Nuno Mendes, Danilo Pereira et Renato Sanches.

Les quatre joueurs du PSG dans la liste des 55 présélectionnés du Portugal

Blessé contre Marseille, Danilo Pereira a été victime d’une lésion des ischios de la jambe droite. Une inquiétude et alors apparu pour sa présence au Mondial avec le Portugal. Mais plus de peur que de mal pour l’ancien du FC Porto, qui doit reprendre l’entraînement d’ici 10 jours. Il devrait pouvoir tenir sa place pour la Coupe du Monde. Il figure dans la liste des 55 présélectionnés de Fernando Santos poue la Coupe du Monde, dans la catégorie défenseur. C’est également le cas de Nuno Mendes. Blessé début octobre contre Benfica, le latéral devrait faire son retour avec le PSG face à Troyes samedi. Vitinha, auteur d’un très bon début de saison, et Renato Sanches ont aussi reçu une pré convocation. Le sélectionneur portugais annoncera sa liste finale au début du mois de novembre. Combien de joueurs du PSG y figureront ? Réponse dans les prochains jours.