Le point médical du PSG avant le déplacement à Ajaccio

Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Ajaccio pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu se sont entraînés une dernière fois ce matin au Camp des Loges. Une séance durant laquelle Christophe Galtier a dû faire sans trois de ses joueurs. Nuno Mendes, Danilo Pereira et Vitinha.

Blessé contre Benfica le 6 octobre dernier, Nuno Mendes souffre d’une lésion aux ischios-jambiers. Il devrait faire son retour à l’entrainement dimanche. Performant depuis le début de la saison dans un poste de défenseur central qui n’est pas son poste de prédilection, Danilo Pereira a dû sortir à la 25e minute du Classique remporté par le PSG (1-0) dimanche soir. L’international portugais a été victime d’une lésion des ischios de la jambe droite et doit reprendre l’entraînement collectif dans 10 jours. Pas présent à l’entraînement ce matin, Vitihna ne figure pas dans le point médical du PSG. De retour à l’entraînement collectif depuis deux jours, Presnel Kimpembe n’apparaît pas non plus dans ce point. Il est donc apte pour demain. Christophe Galtier le convoquera-t-il dès demain ou attendra la réception du Maccabi Haïfa mardi ?

Le point médical du PSG