Vitinha est la bonne surprise du mercato estival du PSG. À seulement 22 ans, il arrive à reproduire les performances qu’il faisait à Porto dans un club du standing des Rouge & Bleu. Titulaire indiscutable dans le milieu de terrain du club de la capitale, il impressionne beaucoup de monde. C’est le cas de Thierry Henry, qui a réalisé une comparaison très flatteuse pour l’international portugais.

« Avant, il n’y avait que Verratti«

« J’ai joué avec des joueurs similaires, bien sûr avec toutes proportions gardées, Iniesta et Xavi. Ce sont des joueurs qui à la fin de l’année, tu regardes peut-être trois passes et cinq buts. Ce n’est pas énorme mais ce sont des joueurs qui contrôlent le tempo et le rythme du match que ce soit en possession ou hors possession. C’est le joueur qui va faire la petite faute quand il le faut. S’il est haut, c’est le joueur qui va faire la passe quand il le faut, louange Thierry Henry pour Prime Video. C’est ce genre de joueur. Avant, il n’y avait que Verratti depuis le départ de Thiago Motta évidemment.«