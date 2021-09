Quel onze du PSG pour affronter Lyon ?

La sixième journée de la Ligue 1 se poursuit ce dimanche soir (20h45h/ Prime Video) avec une affiche qui va opposer le PSG à l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a pour ambition de poursuivre sa série d’invincibilité et enchaîner avec un sixième succès de suite, tandis que les Lyonnais eux souhaitent remonter rapidement au classement

Les Parisiens sont sortis vainqueurs à 19 reprises de ces confrontations, dont 14 fois à domicile. La saison passée, les Rouge & Bleu s’étaient inclinés 0-1 au terme d’un match piteux dans le jeu marqué par les approximations techniques. Les hommes de Mauricio Pochettino s’était rattrapé au Groupama Stadium avec une large victoire 4-2, et 70 premières minutes de très haut niveau.

Le PSG compte encore des absents majeurs dans son effectif (Verratti, Sergio Ramos, Bernat) tandis que d’autres sont affaiblis par des petits bobos (Mbappé à l’orteil, Kimpembe et Wijnaldum à la cheville). Reste à savoir si Mauricio Pochettino alignera de nouveau son attaque de rêve composée de Messi – Neymar – Mbappé. L’Argentin va disputer son premier match au Parc des Princes sous ses nouvelles couleurs. C’est un événement que PERSONNE ne voudra manquer. Avec la non présence de Verratti et le retour de Gueye, on pourrait retrouver un milieu de terrain avec l’international sénégalais associé à Paredes et Herrera. Enfin la défense serait classique avec potentiellement la première titularisation de Nuno Mendes selon Le Parisien. Reste l’interrogation des gardiens de but… Personne ne sait vraiment qui débutera la partie ce soir entre Donnarumma.

L’Equipe propose ce onze de départ du PSG dans son édition papier : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Gueye, Paredes, Herrera – Messi, Di Maria, Neymar.

Selon Le Parisien, le onze pourrait être celui-ci : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Gueye, Paredes, Herrera – Messi, Mbappé / Di Maria, Neymar.

Donc un alignement classique en 4-3-3, et sans grande surprise pour cette rencontre

Et vous, quel onze souhaitez-vous voir ce soir ? Quel système de jeu ? Quel gardien de but ? Faut-il titulariser Mbappé ? Diallo ou Nuno Mendes ? Partagez-le nous dans les commentaires.