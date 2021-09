Revue de Presse PSG : Le Messi show, Mbappé, les Brésiliens…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 19 septembre 2021 : La première de Messi au Parc des Princes, le retour (très probable) de Mbappé dans le groupe, le duel des Brésiliens, les chantiers qui attendent Pochettino…

Le Parisien se projette sur la première de Lionel Messi avec le PSG au Parc des Princes, et le fait qu’il y aura « comme un air de show à l’américaine ». Plus d’un mois après sa présentation en grande pompe face au RC Strasbourg (4-2), l’Argentin aura pour ambition de mener « le PSG à la victoire » trois jours après avoir concédé un match nul décevant contre Bruges en C1. Le journal francilien décrit le dispositif médiatique impressionnant qui sera présent ce soir au Stade de la Porte de Saint-Cloud : « 253 accréditations ont été attribuées, parmi lesquelles 49 photographes et 36 membres de la presse étrangère : six journalistes argentins, trois pour la presse japonaise, deux pour la Chine, et cinq espagnols » Concernant le positionnement de la Pulga, tout dépendra de la présence ou non de Kylian Mbappé au coup d’envoi.

Le média local consacre son édito à la « MNM » et si la triplette va « enfin montrer son visage et répondre aux folles attentes » même si les Rouge & Bleu ont « dévoilé de nombreux points faibles à Peter Bosz » face à Bruges ce mercredi en Ligue des Champions. Une nouvelle contre-performance du PSG « ne ferait pas que gâcher la fête, elle accentuerait les doutes de l’équilibre de cette équipe au potentiel offensif incroyable ».

Le onze du PSG selon Le Parisien : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Gueye, Paredes, Herrera – Messi, Mbappé / Di Maria, Neymar.

« Quarante jours après sa signature, six mois après le souvenir de cette frappe lumineuse expédiée des trente mètres dans la lucarne de Keylor Navas, Messi portera pour la première fois le maillot du PSG dans l’enceinte du Parc des Princes » rapporte L’Equipe dans son édition du jour. L’ambiance devrait être exceptionnelle au moment de l’annonce du nom de la Pulga « dans un choc que l’on annonce ouvert et spectaculaire. » La « MNM » ne possède « aucun équivalent en termes de talent créatif en Europe. Et avec ce trio, Paris, qui met 3 buts en moyenne à ses adversaires de L1 depuis le début de saison, peut écraser le Championnat dans des proportions peut-être encore jamais connues ». Mais le Paris Saint-Germain devra contrôler ce bloc coupé en deux, « entre ces sept joueurs avalés par des espaces immenses et ce trio désintéressé à la perte du ballon pour conquérir l’Europe. Le déséquilibre, même s’il est assumé, ne résistera pas en Ligue des champions. »

L’Equipe fait un focus sur Mauricio Pochettino et ses choix à venir après le match nul concédé face à Bruges (1-1) qui « a confirmé l’étendue du chantier collectif et soulevé plusieurs question essentielles ». Le quotidien sportif se demande si en l’absence de Verratti, les Rouge & Bleu sont capables « d’assurer une relance fiable face à la pression » et met en exergue « le manque de compacité d’un bloc coupé en deux, très peu protégé par la première ligne. » Pour faire face à ces problèmes, Mauricio Pochettino « n’a pas balayé totalement l’hypothèse d’une défense à cinq. »

Si beaucoup limitent le duel entre Messi et Boateng au dribble légendaire de l’argentin en 2015, qui aura mis le défenseur sur son postérieur, L’Equipe rappelle que l’Allemand est ressorti vainqueur à de nombreuses reprises dans son duel direct avec le sextuple ballon d’or. Comme en 2010 lors des quarts de finale de la coupe du monde, leur première rencontre (1-0), ou en finale de cette même compétition quatre ans plus tard (1-0 a.p). Leur dernier rendez-vous date d’août 2020 et un humiliant 8-2 infligé par le Bayern Munich au FC Barcelone.

Les Brésiliens présents sur la pelouse ce soir sont mis à l’honneur par le média. Ce duel va opposer Neymar (29 ans) et Marquinhos (27) contre leurs compatriotes lyonnais Lucas Paqueta (24) et Bruno Guimaraes (23). Les deux joueurs Rouge & Bleu se voient régulièrement en-dehors des terrains et Marquinhos « faisait office de professeur particulier de français » dès la première saison du « Ney » à Paris. Si le défenseur central « est un leader de vestiaire respecté pour son comportement exemplaire », la notoriété du numéro 10 du PSG « lui donne une place à part. »

Le onze du PSG selon L’Equipe : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Gueye, Paredes, Herrera – Messi, Di Maria, Neymar.