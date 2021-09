Thierry Henry met en garde les stars du PSG

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce soir face à l’OL pour une affiche au sommet. Cette rencontre sera la première de Leo Messi à domicile sous les couleurs parisiennes. Un événement exceptionnel qui sera suivi dans le monde entier. Les supporters auront peut-être la possibilité de voir la « MNM » à nouveau alignée après une première décevante face à Bruges (1-1). Le consultant pour Prime Video Thierry Henry est revenu sur cette performance et met en garde les stars du PSG.

« Ce n’était pas évident. Mais il faut rappeler que c’était la première fois qu’ils jouaient ensemble. Le plus important, ce sera de trouver l’équilibre. Il faut que les stars se mettent au diapason si elles veulent toutes être sur le terrain. À l’entraîneur Mauricio Pochettino de jouer… Surtout qu’il y a des surprises : Ander Herrera, par exemple, qui sera difficile à sortir de l’équipe. Alors oui, on veut voir Messi, Neymar et Mbappé, mais contre les grosses équipes, ça ne va pas forcément être évident. On aura déjà un avant-goût avec le match contre Lyon dimanche, mais je le rappelle : ils vont devoir trouver un équilibre »