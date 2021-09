Le PSG retrouve le Parc des Princes ce dimanche en affrontant l’Olympique Lyonnais (21h00 sur Prime Vidéo). Après avoir enchaîné cinq succès de suite en Ligue 1, les Rouge & Bleu voudront faire la passe de six en s’imposant contre un adversaire prestigieux. Présent devant la presse, Mauricio Pochettino a évoqué la motivation de ses joueurs et maintient le suspense sur une présence ou non de Kylian Mbappé dans le groupe.

Mbappé :

Il s’est entrainé avec le groupe mais avec précaution. Nous surveillons son évolution et nous verrons comment il se sent demain matin pour voir s’il peut être dans le groupe.

L’équilibre collectif, une défense à cinq ?

Ponctuellement on n’a pas été solide défensivement lors du match contre Bruges mais ça ne veut pas dire que ça va arriver à l’avenir. On sait aussi qu’on a la possibilité d’utiliser un nouveau système. Ce sont des armes qu’ont les entraineurs à leur disposition.

Messi doit être davantage protégé en Ligue 1 selon Leonardo :

Comme je l’ai déjà dit avant, je ne commente pas ce que disent le directeur sportif ou le Président. Il s’est exprimé et a fait part de ce que le club pense.

Des problèmes d’automatismes avec des matches qui s’enchainent et des blessés

On a fait un match nul à Bruges et il parait que maintenant ce que je dis depuis le début est une réalité. Je disais ça avant, les joueurs ont besoin de se connaitre et de développer des automatismes mais ça va arriver. Nous avons une équipe avec beaucoup de talents, on va aller en s’améliorant et développer des affinités.

Turnover ?

Oui, nous allons essayer de faire une bonne utilisation de l’équipe tout en maintenant un équilibre. On a une trêve internationale qui vient aussi entre temps où les Sud-Américains vont partir et jouer en même temps que le match contre Angers. C’est un moment de folie et on doit s’adapter à ça. Tout en distribuant le temps de jeu nécessaires et d’avoir des résultats. Nous devons faire aussi attention pour les blesses.

Plus de motivation contre Lyon ?

Dès que l’on porte le maillot du PSG, la motivation doit être toujours là quelque soit le match et la compétition. On sait que c’est un match important contre un adversaire historique.

PSG – OL, la meilleure affiche possible ?

Il y a de très belles équipes en France et de belles affiches mais pas seulement le PSG – Lyon. En Ligue 1, il y a d’autres belles équipes avec de beaux matches à venir et cela montre la richesse de notre championnat.

Nuno Mendes :

Nous l’avons l’acheté le dernier jour du mercato et il a besoin de temps pour connaitre ses partenaires. On va voir s’il peut être titulaire demain contre Lyon.

Que faire pour régler le problème des matches internationaux en Amérique du Sud ?

Il n’ y a rien à faire pour nous. Les clubs sont sans défense dans ce genre de situation. On comprend les équipes nationales qui sont dans cette situation mais on ne peut rien faire. On doit trouver à l’avenir un équilibre car c’est compliqué aussi pour les clubs.

Première à domicile de Messi, son sentiment ?

Il est calme, il est tranquille. Il a hâte de débuter devant ses supporters et être dans les meilleures conditions. L’équipe est bien et elle pense faire une bonne prestation, du moins meilleure que face à Bruges

Retour de Sergio Ramos ?

On n’a pas de précision pour une date, on espère qu’il sera bientôt disponible. Il est calme, il poursuit sa préparation. Il est heureux de pouvoir bientôt retrouver les terrains et jouer avec ses coéquipiers.