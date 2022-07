Quevilly-Rouen, un club important dans l’histoire du PSG

Cet après-midi (17 heures, PSG TV Premium et Chaîne Twitch du PSG), le PSG dispute son premier match de préparation à la saison 2022-2023 contre Quevilly-Rouen. Une rencontre qui se déroulera au Camp des Loges. Pour sa première sur le banc des Rouge & Bleu, Christophe Galtier devrait faire sans Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Pablo Sarabia et ceux qui ont repris l’entrainement en début de semaine. Mais il pourra compter sur Vitinha ou encore Marco Verratti, Neymar ou bien Lionel Messi. Le coach parisien devrait d’ailleurs aligner une défense à trois lors de cet affrontement contre le club de Ligue 2. Quevilly Rouen qui est un club qui rappelle des bons souvenirs au PSG.

Premier adversaire de l’histoire du PSG

Comme le rapportent les Rouge & Bleu sur leur site internet, l’US Quevilly-Rouen Métropole a été l’adversaire du PSG pour le premier match de son histoire. Un match amical le 1er août 1970 perdu par les Parisiens (3-1). Jean-Claude Bras a marqué le seul but du PSG dans cette rencontre, le premier de l’histoire du club de la capitale. Quevilly est aussi l’équipe contre laquelle le PSG aura remporté son premier match officiel (3-2) le 29 août 1970 lors d’une rencontre de National (ex Ligue 2). Ce succès avait lancé « sa saison avec au final un titre de champion du National et une montée en première division. »

Quevilly-Rouen a eu une petite incidence sur l’arrivée de Daniel Hechter à la présidence

Quevilly-Rouen a aussi eu un petit rôle sur l’histoire du PSG. « En mai 1973, Quevilly va à nouveau jouer un rôle décisif dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Le club normand est le grand rival des Rouge et Bleu, relégués en 3e division suite à la scission avec le statut amateur. Quevilly semble se diriger vers l’accession en seconde division quand les dirigeants quevillais confirment qu’ils vont refuser la montée pour des raisons économiques, et laissent le champ libre au club parisien, raconte le PSG sur son site internet. Une montée décisive dans l’histoire du club : si le Paris Saint-Germain n’avait pas rejoint la seconde division, Daniel Hechter n’aurait pas pris la présidence quelques semaines plus tard et redonner au club parisien le statut professionnel, et un retour vers les sommets… »