Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 15 juillet 2022. Le PSG accélère pour Kephren Thuram, l’avenir de Keylor Navas, le rôle de Sergio Ramos, le point sur le dossier Kalimuendo, la première de Galtier face à Quevilly-Rouen, la blessure de Marie Antoinette Katoto, les notes des joueuses parisiennes…

Comme le rapporte L’Equipe, Christophe Galtier souhaite de nouveau avoir Kephren Thuram dans son effectif. Le nouveau coach du PSG « a fait passer le message à Luis Campos lors des nombreuses conversations, et, visiblement, le dirigeant portugais serait plutôt aligné sur l’avis de son entraîneur. » Le nouveau conseiller football du PSG a notamment eu l’occasion de discuter avec le père du joueur, Lilian Thuram, afin de lui exposer le projet du club, rapporte L’E. De son côté, Khephren Thuram n’est pas insensible à l’intérêt des champions de France en titre. Après une très bonne saison avec l’OGC Nice, le milieu de terrain de 21 ans – sous contrat jusqu’en 2025 – est « convaincu que son avenir immédiat passe désormais par Paris. » Il avait notamment impressionné certains joueurs parisiens, dont Marco Verratti, lors du match de Coupe de France (victoire aux tirs au but de Nice) en janvier dernier.

Dans un premier temps, Luis Campos veut séduire l’entourage du joueur avant d’entamer des discussions avec le club concerné. Cependant, lors de la conférence de présentation de Lucien Favre, le président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère – avait affirmé que son milieu de 21 ans allait rester en Côte d’Azur cette saison. Mais reste à savoir quelle sera la réaction des dirigeants azuréens en cas d’envie de départ de Khephren Thuram au PSG. « Sur le marché, il est estimé à 15 M€. Mais lorsque c’est Paris qui se présente, le marché devient très vite irrationnel », précise le quotidien sportif. Désormais, reste à connaître les dénouements des deux autres pistes au milieu : Renato Sanches et Seko Fofana. Toujours selon L’Equipe, le board du PSG n’a toujours pas augmenté son offre de 10M€ pour l’international portugais (24 ans, juin 2023). Concernant le Lensois, le prix de 35M€ est jugé trop élevé par la direction parisienne.

Le journal L’Equipe, révèle que les contacts se seraient intensifiés ces derniers jours entre Leeds et le PSG pour Kalimuendo. Le club de Premier League « fait partie des courtisans les plus pressants » pour l’ataquant. Les négociations se poursuivraient sur la base d’un deal à 25 millions d’euros (22 millions fixe plus 3 de bonus). « Les deux clubs échangent encore. » Le quotidien sportif indiquent que quand le PSG et Leeds auront trouvé un accord pour un transfert de Kalimuendo, le club anglais devra convaincre l’international espoir français de le rejoindre. « S’il n’écarte pas la perspective de rejoindre le club anglais, Kalimuendo voit aussi d’un bon oeil l’intérêt de l’Inter Milan. »

Dix jours après l’officialisation de sa nomination, Christophe Galtier va donc diriger son premier match en tant que coach du PSG face à Quevilly-Rouen (L2). Cette rencontre “devrait permettre d’en savoir plus sur les éléments qui ne prendront pas part à la tournée estival au Japon (16 au 25 juillet). ” Si beaucoup évoquent une dizaine de joueurs qui seront écartés, peu d’indices filtrent sur le groupe amené à prendre l’avion demain. Tactiquement, les Rouge & Bleu devraient évoluer en 3-5-2 et “cela a été acté depuis plusieurs semaines, sera l’animation privilégiée”.

Après leur succès dans la difficulté face à la Belgique (2-1), les Bleues vont disputer les 1/4 de finale de l’Euro… mais tremblent pour leur star Marie Antoinette Katoto, sortie sur blessure après une blessure au genou. L’Équipe rappelle que la veille de cette rencontre, lors du dernier entraînement des Bleues, la Parisienne s’était déjà retrouvée au sol après un choc avec Ève Périsset. Il ne s’agissait alors que d’un simple coup, mais elle portait tout de même des straps bleus. Corine Diacre assurait hier soir en conférence de presse que les deux événements n’avaient rien à voir. La joueuse du PSG a donc été remplacée en grimaçant et est revenue en deuxième mi-temps avec des béquilles et une grosse poche de glace sur le genou. La Rouge & Bleu a ensuite quitté le stade avec ces mêmes béquilles, sans dire un mot. “Le degré de gravité de l’entorse sera déterminé aujourd’hui et il en découlera une durée d’absence” écrit le quotidien sportif qui rajoute qu’une course contre la montre est désormais lancée pour voir la joueuse jouer dans neuf jours le quart de finale de l’Euro.

Les notes des joueurs parisiennes :

Sakina Karchaoui (7/10) : La latérale gauche a réalisé un gros match défensivement. Offensivement, tous ses centres ont été dangereux : un premier pour Katoto qui ne peut pas reprendre de la tête (4e), un deuxième pour Diani sur l’ouverture du score (6e), un autre pour sa coéquipière du PSG, dont la frappe est déviée par la gardienne sur le poteau (16e), Elle a encore trouvé la tête de Diani, qui ne cadre pas, dans le temps additionnel de la première période (45e+5) et a servi idéalement Sarr (67e).

Grace Geyoro (4/10) : Lumineuse et auteure d’un triplé face à l’Italie, la milieu du PSG est cette fois-ci passée à côté de son match. Souvent dans le mauvais tempo, elle a perdu beaucoup de ballons et n’a pas su guider son équipe. Elle a émergé un peu en fin de deuxième période, avec une belle ouverture pour Sarr (69e), et elle provoque le penalty sur sa frappe. Mais elle était quand même très en deçà de ce qu’elle peut faire. Remplacée par PALIS (90 + 1).

Kadidiatou Diani (7/10) : Brillante face à l’Italie, elle n’avait pas marqué. Elle a de nouveau réussi une entame de match impressionnante avec un centre pour Geyoro dès la première minute. Son but de la tête (6e) est une libération car elle n’avait pas encore marqué en phase finale avec les Bleues et la joie de toute l’équipe était palpable. Elle aurait pu doubler son total avec une reprise sur le poteau (16e). Intenable, elle a encore martyrisé la défense belge sur un raid solitaire (23e) ou sur une frappe dans le petit filet dès la reprise (47e). Dangereuse à chaque prise de balle elle a encore adressé un centre au cordeau pour Sarr (51e), avant d’être remplacée par BACHA (65e) qui a eu le temps de montrer qu’elle pouvait être aussi un poison.

Selon le quotidien, Le Parisien la réflexion du PSG aurait évolué sur Keylor Navas, « même si rien n’indique que le statu quo ne demeurera pas. » Le quotidien francilien indique que Navas a été prévenu de son nouveau rôle au sein du club de la capitale au retour de ses vacances lors d’un entretien avec Christophe Galtier et Luis Campos. Le vestiaire joue un rôle important dans le maintien de Navas dans l’effectif du PSG. « Sergio Ramos, l’homme le plus écouté en interne, appelé à prendre de plus en plus d’épaisseur. […]Sportivement et socialement, Ramos prend davantage de place et a milité avec d’autres cadres pour que Navas reste au club. » Le Parisien indique que Navas y a été sensible. Et lors de sa réunion avec ses dirigeants, il n’a pas demandé à quitter le PSG. Le quotidien francilien qui conclut en indiquant qu’un éventuel transfert semble difficile. « Il ne peut viser qu’une très grosse écurie, compte tenu de son passé et de son présent. » La spécificité du mercato des gardiens et son salaire (12 millions d’euros) sont aussi des points qui pourraient bloquer un éventuel départ.

Pour Le Parisien, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Pablo Sarabia ne devraient pas disputer ce match amical puisqu’ils ont repris le chemin de l’entraînement seulement ce lundi. Le quotidien confirme la présence de la défense à trois. Avec un groupe assez large, Christophe Galtier pourra expérimenter et donner par exemple du temps de jeu à la nouvelle recrue Rouge & Bleu, Vitinha. Certains indésirables comme Rafinha ou Abdou Diallo pourraient aussi jouer.