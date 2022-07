Le PSG possède deux gardiens de classe mondiale dans son effectif avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Cette saison, il ne sera plus question d’alternance. Christophe Galtier a expliqué qu’il allait choisir un numéro 1 et un numéro 2. Et son choix se serait porté sur le portier italien. Le coach et Luis Campos auraient signifié à Navas son nouveau rôle. Ce dernier, lors d’une réunion avec sa direction n’aurait pas demandé à quitter le PSG. Mais se contentera-t-il de ce poste de numéro 2 à quelques mois de la Coupe du Monde ?

Une piste en Italie pour Navas

Il y a une dizaine de jours, un intérêt de Naples pour Keylor Navas était évoqué. Le club italien serait à la recherche d’un gardien expérimenté pour prendre la place de David Ospina, qui a quitté le Napoli libre de tout contrat le 30 juin. Ce vendredi, le Corriere dello Sport explique que Naples est bien intéressé par Keylor Navas. Le club italien pourrait proposer un prêt au PSG, avec la prise de la moitié du salaire de l’international costaricain (35 ans). Naples aurait une alternative à Navas, Kepa de Chelsea indique le Corriere. Ce dernier confirme également qu’Abdou Diallo est la cible numéro 1 de Naples pour remplacer Kalidou Koulibaly, sur le point de signer à Chelsea. Mais dans ce dossier, Naples doit se méfier de l’AC Milan, qui piste également l’ancien de Dortmund.