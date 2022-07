Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde et est même peut-être le meilleur joueur du monde actuellement. L’attaquant du PSG (23 ans) a une renommée internationale et à des fans dans le monde entier. Les marques se l’arrachent, voulant associer leur image au futur joueur qui dominera le football mondial dans les années à venir. FIFA, la célèbre simulation de football sur console de jeux, a placé Kylian Mbappé sur sa jaquette lors des deux dernières saisons. Selon certaines rumeurs, il pourrait faire la passe de trois pour FIFA 23. L’international français aurait participé à une séance de photos récemment, pouvant laisser croire qu’il sera à nouveau sur la couverture.

Selon les informations de FUTZone, Kylian Mbappé aura la meilleure note du jeu, avec 92 (sur 100) soit un point de plus que la saison dernière Ce sera une première pour lui mais également une première depuis 2008. En effet depuis 14 ans, c’était soit Cristiano Ronaldo, soit Messi qui obtenait la meilleure note du jeu. La saison dernière, la Pulga était notée 93. Cette saison, l’Argentin va donc voir sa note baisser.

🚨 The EA Golden Boy 🇫🇷

Kylian Mbappé is the highest rated player to come in #FIFA23 coming in with a HUGE 92 Rated! 🌟

Collab with @DekuGFX_ 👑#FUT23 #FIFA #FUT #FIFARATINGS #RATINGSCOLLECTIVE pic.twitter.com/HhtqT02biL

