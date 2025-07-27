Revue de Presse PSG : Chevalier, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 27 juillet 2025. Le PSG accélère pour le recrutement de Lucas Chevalier, vers un départ de Gianluigi Donnarumma…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur la situation des gardiens au PSG. Intéressé depuis plusieurs mois par le portier du LOSC, Lucas Chevalier, le board parisien a entamé des démarches concrètes pour recruter l’international français, encore sous contrat jusqu’en 2027 avec la formation nordiste. Des discussions entre les deux parties ont déjà débouché sur les contours d’un contrat de cinq ans avec les champions d’Europe. « Un accord a même été trouvé dans les grandes lignes entre le joueur de 23 ans et les champions de France. Ce samedi, il ne restait que des détails à régler entre le Nordiste et le PSG », précise L’E. Pour convaincre l’exigeant Olivier Létang, le PSG devrait au moins débourser la somme de 40M€ pour convaincre le dirigeant lillois de lâcher son portier. Un montant qui ne devrait pas poser problème. « Comme souvent dans ce type de dossier, ce seront les bonus, les options et les clauses qui devraient prendre le plus de temps à mettre sur papier. »

Le LOSC a déjà activé les pistes pour compenser le futur départ de son gardien. Voir Paris avoir autant progressé dans les discussions n’a rien d’anodin. Au point mort depuis plusieurs mois, les discussions pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma n’ont pas connu la moindre avancée depuis la fin de la Coupe du monde des clubs. Avant même la fin de la saison, le portier italien évoquait déjà en privé l’idée d’un départ, malgré des déclarations publiques différentes. Manchester United et Manchester City sont toujours en course pour la signature de l’Italien de 26 ans, en fin de contrat en juin 2026. « Paris souhaite d’abord pouvoir sécuriser la signature de Chevalier avant de donner son feu vert au départ de son champion d’Europe », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.