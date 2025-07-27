Mercato PSG – Le dossier Lucas Chevalier validé par Luis Enrique

Alors que les discussions n’avancent pas pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma, le PSG a fait de Lucas Chevalier sa priorité pour la saison prochaine.

Acteur majeur de la saison historique du PSG, Gianluigi Donnarumma vit sûrement ses derniers instants sous les couleurs parisiennes. Alors que les discussions pour sa prolongation de contrat n’avancent pas, son avenir s’assombrit chez les Rouge & Bleu, à un an de la fin de son bail. Et comme annoncé depuis des mois, le board parisien a fait de Lucas Chevalier (LOSC, juin 2027) sa priorité en cas de départ de l’Italien. Déjà approché l’hiver dernier, les positions entre les deux parties se sont rapprochées ces derniers jours.

À lire aussi : Un accord trouvé dans les grandes lignes avec Chevalier ?

Des échanges entre Lucas Chevalier et Luis Enrique

Comme le rapporte Le Parisien, le numéro deux de l’équipe de France fait l’unanimité au sein de la direction parisienne. Emballé à l’idée de rejoindre le projet du PSG, où un contrat de cinq ans l’attend, le portier de 23 ans a déjà échangé avec Luis Enrique lors d’un appel en visioconférence ces derniers mois. « L’Asturien lui a alors fait part de ses ambitions en indiquant qu’il n’avait pas encore pu choisir de gardien numéro 1 depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, et qu’il l’envisageait précisément dans ce rôle. Il verrait en Chevalier le profil idéal pour occuper la cage parisienne, à la fois bon sur sa ligne, premier libero dans son placement et adroit dans son jeu au pied. Un gardien jeune, parmi les meilleurs de sa génération, qui devrait encore progresser dans les années à venir », précise LP. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec la direction du LOSC, qui lors d’une réunion au début de l’été avait fait fuiter le prix exorbitant de 70M€ pour son gardien. « Les échanges, menés par les propriétaires des deux clubs, sont intenses et portent sur un montant plus raisonnable de 40M€. » Au PSG, on espère une issue positive avant la reprise de l’entraînement le 6 août prochain.

🚨 Les négociations ont DÉBUTÉ entre le LOSC et le PSG pour le transfert de Lucas Chevalier ! Nasser al Khelaifi échange directement avec les propriétaires du club nordiste ⏳🧤



[@LeMechenoua] pic.twitter.com/KWNH8S6RM1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 26, 2025

De son côté, Foot Mercato rapporte que Luis Enrique et Lucas Chevalier ont déjà échangé en visio. Le coach parisien lui a exprimé son souhait de l’intégrer dans le projet parisien avec un rôle crucial de premier relanceur. Le PSG et le portier de 23 ans ont déjà un accord contractuel. Lucas Chevalier a notamment fait savoir au LOSC son désir de rejoindre les champions d’Europe cet été, lui qui est motivé à l’idée d’évoluer dans le système de Luis Enrique. Pour mener à bien ce dossier, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, mène les discussions avec la direction lilloise. « Cette volonté claire du joueur, combinée à l’intérêt affirmé du PSG, donne un nouvel élan aux négociations entre les deux clubs et semble présager un transfert imminent », conclut FM.

Enfin, le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, confirme aussi l’accord contractuel entre le PSG et Lucas Chevalier. Les discussions sont en cours avec le LOSC, qui réclamera au moins 40M€ pour lâcher son international français. « Le PSG commence à bouger car il n’arrive toujours pas à trouver un accord avec Gigio Donnarumma. »

🚨💣 CONFIRMATION d’un accord entre Chevalier et le PSG ! 🤝❤️💙



Luis Enrique a déjà échangé avec le portier sur le rôle qu’il aura au sein de l’équipe.



Lucas Chevalier veut signer à Paris et a informé sa décision au LOSC !



[@Santi_J_FM] pic.twitter.com/4jufJIlozv — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 26, 2025