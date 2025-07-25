Le PSG proche d’un accord avec Bournemouth pour Zabarnyi ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG tente de convaincre Bournemouth de lâcher Illia Zabarnyi. Il serait proche de convaincre le club anglais d’accepter son offre.

Le PSG va-t-il enfin lancer son mercato estival 2025 ? Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale négocie avec Bournemouth pour s’offrir les services d’Illia Zabarnyi. Mais le club anglais s’est montré intransigeant en demandant 70 millions d’euros pour laisser filer son international ukrainien, alors que le PSG ne comptait pas donner plus de 60 millions d’euros. Alors que le dossier semblait en stand-by, il pourrait s’accélérer dans les prochains jours.

Nasser al-Khelaïfi s’est personnellement impliqué dans le dossier

En effet, selon les informations de la version anglaise d’ESPN, le PSG serait proche de trouver un accord avec Bournemouth pour la signature d’Illia Zabarnyi. Le club de la capitale offrira 60 millions d’euros à Bournemouth avec des bonus dont le montant n’a pas filtré. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, se serait personnellement impliqué cette semaine dans ce dossier pour conclure le deal, avance ESPN. Le transfert pourrait être finalisé en début de semaine prochaine, alors que le joueur a déjà un accord avec le PSG depuis de nombreuses semaines, club qu’il souhaitait absolument rejoindre, conclut ESPN.

Randal Kolo Muani courtisé

Le média sportif évoque aussi la situation de Randal Kolo Muani. Avec le départ de Marcus Rashford au FC Barcelone, Manchester United a une manne financière plus importante pour recruter un attaquant. Kolo Muani figure sur la liste restreinte du club anglais en compagnie d’Ollie Watkins et Dusan Vlahovic. ESPN indique que Randal Kolo Muani souhaite quitter le PSG, où il sait qu’il n’aura pas un temps de jeu consistant et qu’il aurait déjà été proposé à plusieurs clubs, dont les Red Devils et Newcastle, qui souhaitent recruter un attaquant cet été. Comme annoncé par plusieurs médias, le PSG est prêt à accepter un prêt avec option d’achat obligatoire à 50 millions d’euros. La Juventus Turin, club où il a été prêté les six derniers mois de la saison 2024-2025, aimerait aussi le conserver, mais ses finances sont un frein au vu des demandes du PSG.