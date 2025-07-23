La préparation estivale loin des regards de Donnarumma

Les joueurs du PSG sont attendus le 4 août au Campus de Poissy pour commencer la préparation de la saison 2025-2026. Gianluigi Donnarumma a commencé sa préparation personnelle loin des regards en Italie.

Auteur d’une saison XXL dans le but du PSG, Gianluigi Donnarumma est attendu au Campus de Poissy pour préparer la saison 2025-2026 le 4 août prochain, alors qu’il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, lui qui discute d’une prolongation de contrat avec ses dirigeants depuis plusieurs mois. En attendant de retrouver ses coéquipiers, le portier italien profite de ses vacances pour se maintenir en forme et arriver dans les meilleures conditions physiques à la reprise de l’entraînement des Rouge & Bleu.

Il s’entraîne dans les installations d’un club de Promozione Sardegna

Comme le rapporte Foot Mercato, le numéro 1 du PSG a entamé sa préparation estivale avec une intensité et un sérieux dans un petit coin reculé de Sardaigne, à l’Arzachena Academy Costa Smeralda. « Ce choix, loin d’être anodin, incarne une volonté claire : celle de se recentrer, de retrouver le goût du travail dans un environnement serein, presque familial », indique le média footbalistique. « Sur la pelouse du centre sportif Biagio Pirina, théâtre habituel du modeste club évoluant en Promozione Sardegna, Donnarumma a mêlé séances individuelles exigeantes et instants de relâches. » Ce retour aux sources, aussi discret qu’inspiré, intervient dans un contexte particulier pour l’international italien. Alors que les discussions autour d’une prolongation de contrat au PSG semblent piétiner, Donnarumma envoie un message clair : malgré les incertitudes, son engagement envers l’excellence reste intact. L’accueil chaleureux réservé par les dirigeants de l’Arzachena Academy — fiers de voir leur modeste centre devenir, le temps d’un été, un lieu d’excellence — témoigne du respect que suscite le joueur, bien au-delà des sphères du football d’élite, conclut Foot Mercato.