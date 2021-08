Roustan : “Le PSG veut connaître la position de Mbappé”

En fin de contrat en juin 2022, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des tensions depuis plusieurs semaines. Le champion du monde 2018 ne souhaite pas prolonger son aventure avec les Rouge & Bleu et le Real Madrid reste l’affût dans ce dossier. Et à deux semaines de la fermeture du mercato estival, le numéro 7 parisien n’a pas encore clarifié la situation sur son futur. Pour Didier Roustan, le joueur de 22 ans doit absolument s’exprimer sur ce sujet.

“Je défends toujours Mbappé par rapport à ça. C’était Leonardo dans un premier temps puis Nasser (al-Khelaïfi) qui a repris le dossier si j’ai bien compris, car on a un peu blackboulé le directeur sportif du PSG. Le problème, c’est qu’ils veulent savoir. Ils veulent lui imposer de prolonger, mais ça tu ne peux pas. Mais ils veulent aussi connaître sa position. Est-ce que tu es avec nous l’année prochaine, tu prolonges ou tu n’es plus avec nous”, a déclaré Didier Roustan sur le plateau de L’Equipe du Soir. “Alors, je comprends qu’il soit dans ses droits mais Mbappé peut à un moment dire à Leonardo ou Nasser : ‘On ne parle plus de chiffres, je vais au bout de mon contrat et après je m’en vais’ et donc le problème est réglé. C’est peut-être ça qu’on peut reprocher à Mbappé, c’est de ne pas donner sa position. Quelle qu’elle soit, tu es dans ton droit (…) S’il ne s’exprime pas, ça veut dire qu’ils sont en pourparlers et qu’avec son papa et ses proches ils discutent argent. Mbappé, il faut juste qu’il nous dise : ‘je vais au bout de mon contrat et je m’en vais ou je vais prolonger parce que je veux continuer ici’.”