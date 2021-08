Le PSG est convaincu que Kylian Mbappé va rester (Romano)

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, Kylian Mbappé est au centre de toutes les tensions depuis plusieurs semaines. Ne souhaitant pas prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu, l’international français ne s’est pas encore exprimé sur son avenir, chose qui pourrait avoir lieu en début de semaine prochaine. De son côté, les Rouge & Bleu se montrent impatients et le président parisien – Nasser al-Khelaïfi – s’est exprimé sur ce sujet ce mercredi. “Il est Parisien, il est compétiteur, il voulait une équipe compétitive, il n’y a rien de plus compétitif que le PSG aujourd’hui, il n’a plus d’excuse.”

De son côté, le Real Madrid est à l’affût et souhaite profiter de la situation contractuelle du joueur de 22 ans. Alors que les rumeurs d’un départ dès cet été existent, le spécialiste du mercato – Fabrizio Romano – a déclaré dans son live Twitch que le club de la capitale est convaincu que son joueur ne partira pas cet été. Selon le journaliste italien, il faudrait un appel du PSG au Real Madrid pour que ce dossier avance, ce qui n’est pas le cas actuellement. Les Merengue sont “obsédés” par une arrivée du champion du Monde 2018, conclut Fabrizio Romano.