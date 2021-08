Riolo : “Mbappé a le droit d’être plus clair”

C’est la grande question qui alimente les discussions footballistiques du moment : est-ce que Kylian Mbappé prolongera, ou même restera cet été, au PSG ? Pour l’heure, le principal intéressé ne souhaite pas s’exprimer sur ses plans, alors même que Nasser Al-Khelaïfi s’était, lui, exprimé très clairement à ce sujet. Un silence qui agace quelque peu Daniel Riolo, comme celui-ci l’a expliqué sur les ondes de RMC. À ses yeux, Kylian Mbappé a le droit de clarifier certaines choses afin de dissiper le flou ambiant autour de son avenir : “Mbappé a le droit d’être un petit peu plus clair. Non pas que dans les bureaux, mais aussi dans une interview. De dire : moi cela fait six mois que j’ai dit que… Comme cela s’est passé avec Christophe Galtier et Olivier Létang (président du LOSC, NDLR) », a déclaré Riolo dans L’After Foot.