Le PSG n’a actuellement plus d’entraîneur. Thomas Tuchel a officiellement été remercié ce mardi matin et son successeur – qui devrait être Mauricio Pochettino – n’a pas encore été officiellement désigné. L’entraîneur Argentin a laissé de très bons souvenirs à ses anciens joueurs. Pour l’Equipe, Benjamin Stambouli – qui a côtoyé pendant un an Pochettino à Tottenham (2014-2015) – ne se fait aucun doute sur la réussite de l’Argentin (48 ans) sur le banc des Rouge & Bleu.

“Cette notion d’effort est dans son ADN. La base, c’est la transposition de l’intensité de l’entraînement aux matches. Il arrive avec de la crédibilité du fait de son CV en tant que joueur et entraîneur. Il te dit : “En courant de cette manière-là, dans ces zones-là, vous allez gagner des matches.” Lui est convaincu de l’efficacité de sa méthode. Son défi sera d’être suivi, lance l’ancien parisien pour le quotidien sportif. Les joueurs du PSG sont des mecs intelligents et compétiteurs. Pochettino ne va pas te faire faire 14 kilomètres de tous les côtés, il donne du sens dans cette répétition des efforts. Sa crédibilité passe par la précision de son discours. Je pense que l’effectif va suivre. Quand je les ai regardés au Final 8, j’ai vu un groupe engagé, qui fait les choses ensemble, qui tacle partout. Ça prouve qu’ils ont les ressources pour le faire.“

Benjamin Stambouli qui assure que Kylian Mbappé et Neymar suivront les consignes de Pochettino en termes d’effort. “Ce que veulent Neymar et Mbappé, c’est gagner. Mbappé, s’il n’avait que du talent, il n’aurait fait qu’un an. Ce sont des compétiteurs de haut niveau donc si on les persuade que la victoire passe par ça (l’effort), ils le feront. En tant qu’ancien joueur, Pochettino a la capacité de faire passer son message“, conclut Stambouli.