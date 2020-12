C’était attendu depuis plusieurs jours, cela a été retardé pour des raisons d’accord sur les indemnités de départ, Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG. Arrivé sur le banc du PSG durant l’été 2018, le coach quitte donc le PSG après deux ans et demi. Durant cette période, Thomas Tuchel aura donc dirigé 127 matches pour un bilan de 95 victoires, 12 nuls et 20 défaites. L’ancien coach du Borussia Dortmund aura également remporté deux titres de champion de France (2019-2020), une coupe de France (2020), une Coupe de la Ligue (2020) ainsi que deux Trophées des Champions (2018,2019). Thomas Tuchel est également le premier entraîneur parisien à avoir amené le club en finale de la Ligue des Champions. Thomas Tuchel est donc désormais libre de s’engager là où il le souhaite. Tout comme Arno Michels, Zsolt Löw et Rainer Schrey qui ont quitté également officiellement le PSG.

“Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel”, fait savoir le club ce matin. “Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au Club“, souligne Nasser Al-Khelaïfi, le Président du PSG, dans le communiqué. “Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir.“ Prochaine étape, la nomination officielle du nouvel entraîneur : Mauricio Pochettino (48 ans).