A cette heure, Thomas Tuchel n’est officiellement plus l’entraîneur du PSG. Et Mauricio Pochettino n’est pas encore officiellement son successeur. Mais cela ne devrait pas tarder. Le journaliste de L’Equipe Hervé Penot estime que le Paris Saint-Germain y gagne beaucoup car on ne mène pas une équipe aux fortes ambitions avec un entraîneur usé.

“Quand on remet les choses en perspective, on voit que Thomas Tuchel était au bout du rouleau. Depuis quelques mois il était dépassé par ce qui lui arrivait, dépassé par les stars. Il n’a jamais réussi à s’imposer, il a été mangé d’entrée par les stars. Je ne dis pas que c’était simple. Mais il était lessivé. Avoir quelqu’un de nouveau, qui a un parcours intéressant, c’est bien. Pochettino arrive avec plus que Thomas Tuchel quand il est arrivé au PSG. Il a entraîné en Espagne, en Angleterre, il a eu de bons résultats, il a entraîné des stars, il a toujours laissé une bonne image dans les clubs où il est passé. Alors qu’avec Thomas Tuchel, au bout du compte il y a toujours eu des problèmes en interne. C’est son tempérament un peu impétueux, sa manière de gérer les uns et les autres. C’est pour cela qu’à mes yeux Pochettino arrive avec des atouts par rapport à Tuchel”, a commenté le journaliste lors de l’EDS. “Par rapport aux 2 CV, l’un est meilleur que l’autre, et l’un est un peu frais et veut démontrer des choses depuis son départ de Tottenham alors que l’autre est rincé. Souvent on parle d’idée générale. On dit que tel technicien voit les choses comme ceci, comme cela. Est-ce que Tuchel l’a montré ? Non. Je suis incapable de dire comment jouait le PSG avec Tuchel !“