La première partie de saison de Ligue 1 n’est pas tout à fait terminée (encore deux journées à disputer) mais l’année 2020 est terminée pour le championnat de France. Un petit bilan a mi-saison été réalisé par la Ligue 1 sur son site officiel. Meilleur buteur du championnat avec 12 buts, Kylian Mbappé est bien placé pour s’offrir un troisième titre consécutif de meilleur buteur du championnat à la fin de saison. Mbappé qui – en plus de ses 12 réalisations – a offert 4 passes décisives à ses coéquipiers. Ce qui fait de lui le joueur le plus impliqué sur des buts avec 16 (en 13 matches). Il devance Andy Delort (14 buts (8 buts, 6 passes en 17 matches). Karl Toko-Ekambi est lui impliqué sur 13 buts de Lyon (9 buts, 4 passes décisives) depuis le début de la saison. Gaëtan Laborde a lui été impliqué sur 12 buts (6 buts, 6 passes décisives) de Montpellier. Kylian Mbappé qui est impliqué sur 41% des buts du PSG cette saison en Ligue 1 (16 sur 39). Le numéro 7 parisien qui est le deuxième meilleur buteur en activité en Ligue 1 avec 92 buts en 129 matches (PSG et Monaco) derrière Jimmy Briand (Bordeaux, 100 en 458 matches). Mbappé pourrait devenir le meilleur buteur en activité en championnat d’ici la fin de saison. Enfin, l’international français a réalisé 31 passes décisives en Ligue 1, toutes dans le jeu. À ce petit jeu, il est le troisième derrière Jimmy Briand (51) et Zlatan Ibrahimovic (37).