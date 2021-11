Stengs (Nice) : « Il faudra qu’on exploite les contres »

Ce mercredi à 21 heures (Canal Plus Décalé), le PSG affrontera – au Parc des Princes – l’OGC Nice à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Troisièmes du championnat à 14 unités du leader parisien, les Niçois restent sur une défaite frustrante face au FC Metz (0-1). Présent en conférence de presse ce lundi, le milieu de terrain des Aiglons – Calvin Stengs – a évoqué ce choc face aux Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par Nice Matin.

« Oui, c’est vrai. Tout le monde connaît les qualités de cette équipe. Il faudra qu’on exploite les contres, qu’on joue peut-être plus bas. Le plus gros match de sa jeune carrière (22 ans) ? J’ai déjà affronté Manchester United à Old Trafford (avec l’AZ Alkmaar). Paris, ce sera encore un grand match, j’ai très envie de montrer mes qualités, comme lors de chaque match. Un rêve d’enfant d’affronter Messi ? Oui, bien sûr. Je le regarde depuis que je suis enfant. Mais je veux juste gagner ce match. Je ne vais pas jouer pour le contempler et me dire ‘Waouh je joue contre Messi’. »