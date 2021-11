Sorti sur blessure lors de la victoire du PSG face à l’AS Saint-Etienne (3-1), Neymar Jr manquera six à huit semaines de compétition en raison « d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. » Ainsi, un retour est espéré pour mi-janvier 2022. Si son évolution est favorable, Neymar Jr aura un programme chargé pour retrouver du rythme avec une trêve internationale pour les Éliminatoires à la Coupe du monde 2022 puis deux matches de Ligue 1 avant le 8e de finale aller de Ligue des champions (15/16 et 22/23 février). Mais Geoffroy Garétier espère que le PSG sera assez ferme pour empêcher Neymar de rejoindre la Seleção, qui est déjà qualifiée pour le prochain Mondial.

« Le pire n’est jamais sûr malheureusement mais avec eux on ne sait jamais. Puisque s’il revient après huit semaines, donc à partir du 24 janvier, voilà les matches qu’il pourrait jouer : un Equateur / Brésil puis un Brésil / Paraguay en qualifications de la Coupe du monde 2022, alors que le Brésil est déjà qualifié. Puis Lille / PSG et PSG / Rennes en Ligue 1, deux matches qui ne sont quand même pas anodins face à des gros adversaires. Et ensuite forcement le 8e de finale aller de Ligue des champions, même si on ne connaît pas encore la date exacte (15/16 et 22/23 février) », a déclaré Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club. « J’espère plus que tout que le PSG sera suffisamment ferme pour dire aux Brésiliens : ‘non, Neymar n’ira pas en sélection.’ Parce qu’on sait très bien qu’il y aura une pression et que la Fédération brésilienne (CBF) fera tout pour l’avoir en Amérique du Sud à ce moment-là. »