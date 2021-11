Le PSG creuse encore l’écart en tête du classement

Comme lors des dernières journées, le PSG est l’un des gagnants du week-end. Face à l’AS Saint-Etienne, le club de la capitale s’est imposé (3-1) et a obtenu sa 13e victoire de la saison en 15 journées. Servis par Leo Messi – auteur d’un triplé de passe décisive – Marquinhos et Ángel Di María ont permis aux Rouge & Bleu d’accroître leur avance en tête du championnat. Car, le dauphin des Parisiens a une nouvelle fois changé. Après le RC Lens et l’OGC Nice, c’est au tour du Stade Rennais d’occuper cette place jusqu’à la prochaine journée, qui aura lieu mercredi. Les joueurs de Bruno Génésio continuent leur bon championnat avec une victoire tranquille face au FC Lorient (2-0). Ils comptent 12 unités de retard sur le PSG et 2 points d’avance sur leurs poursuivants : l’OGC Nice et l’OM.

Les Niçois ont déçu avec une défaite (0-1) face à la lanterne rouge du championnat avant cette 15e journée, le FC Metz. L’Olympique de Marseille est venu à bout de Troyes (1-0) dans un match soporifique. Le RC Lens a chuté à la 5e place (25 pts) après son match nul face à l’Angers SCO (2-2). De son côté, l’OL (7e) se retrouve à quatre points du podium – avec un match en moins – suite à son succès face au Montpellier Hérault (1-0). Enfin, l’AS Monaco (9e) et le LOSC (13e) continuent de décevoir avec des matches nuls respectifs contre Strasbourg et le FC Nantes.

Avec trois nouveaux buts marqués, le PSG possède toujours la meilleure attaque de Ligue 1 avec 35 réalisations, devant le RC Lens (27), le Stade Rennais et le RC Strasbourg (26). Avec 15 buts encaissés, le PSG se situe derrière l’OGC Nice (12), le Stade Rennais (12) et l’OM (12) dans le classement des meilleures défenses.

Les résultats de la 15e journée de Ligue 1

RC Lens / Angers SCO (2-2)

LOSC / FC Nantes (1-1)

OGC Nice / FC Metz (0-1)

ASSE / PSG (1-3)

Bordeaux / Brest (1-2)

FC Lorient / Rennes (0-2)

AS Monaco / Strasbourg (1-1)

Reims / Clermont (1-0)

Montpellier / OL (0-1)

OM / Troyes (1-0)

Classement L1