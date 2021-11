Galtier : « Un réel plaisir de croiser Lionel Messi »

Le PSG aurait pu affronter mercredi soir (21 heures, Canal Plus Décalé) son dauphin. Mais avec sa défaite contre Metz, l’OGC Nice est désormais troisième à 14 points des Rouge & Bleu. Deux jours avant ce choc de la 16e journée de Ligue 1, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Il veut s’inspirer de Manchester City.

« Il faut que l’on retrouve un certain état d’esprit mais surtout un juste équilibre. Cela fait 7 ou 8 matches lors desquels nous prenons au moins un but, c’est beaucoup trop. Vous attaquez bien quand vous défendez bien. Je ne parle pas de baser le football sur l’aspect défensif mais, quand on défend bien, on attaque bien, note l’ancien coach de Lille devant les journalistes. J’ai pu voir des images du match de Manchester City. Cela reste une équipe extraordinaire et avant toute chose elle a certainement bien défendu contre Paris. Le football de haut niveau demande de bien défendre. Après quand vous avez de la qualité offensive, et j’estime que l’on a de la qualité offensive, cette qualité offensive peut s’exprimer. Si vous défendez mal, vous récupérez le ballon très bas et très loin. Vos attaquants ou vos joueurs offensifs se retrouvent trop loin du but adverse et trop loin les uns des autres pour pouvoir combiner.«

L’entraîneur niçois qui a ensuite évoqué les débuts de Lionel Messi en Ligue 1. « Messi a passé 99 % de sa carrière dans un club. Il est arrivé à 13 ans au FC Barcelone. C’est normal qu’il mette un certain temps à s’adapter à son club, ses partenaires, au modèle de jeu, à sa vie. Peut-être que ça a été difficile contre Saint-Etienne. Les conditions de jeu n’étaient pas faciles pour lui […] Cela va être un réel plaisir à le croiser.«