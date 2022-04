Strasbourg / PSG – Les compositions officielles

Déjà champion de France, le PSG se déplace ce soir sur la pelouse de Strasbourg dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront bien terminer cette saison 2021-2022, qui n’a pas été la meilleure en termes de jeu et de palmarès. Du côté de Strasbourg, le rêve de participer à une coupe d’Europe est encore possible. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a décidé de poursuivre avec un système à trois défenseurs. La charnière centrale attendue depuis le début de la saison va être reconduite. Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe – qui jouera son 150e match de Ligue 1 – défendront Gianluigi Donnarumma, qui retrouve sa place dans les buts. Acharaf Hakimi et Juan Bernat officieront en tant que piston. Marco Verratti et Danilo Pereira seront au milieu de terrain. L’attaque est composée de la MNM, très en forme ces dernières semaines.

Feuille de match Strasbourg / PSG

34e journée de Ligue 1 – Vendredi 29 avril 2022 à 21 heures au Stade de la Meinau – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Hamid Guenaoui et Stéphane Bre

XI de Strasbourg : Sels – Perrin, Nyamsi, Djiku – Guilbert, Thomasson, Bellegarde, Prcic, Liénard – Gameiro, Ajorque Remplaçants : Kawashima, Fila, Caci, Le Marchand, Aholou, Sissoko, Diarra, Diallo, Sahi Entraîneur Julien Stéphan