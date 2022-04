Le PSG se déplace demain soir (21 heures, Prime Video) à Strasbourg dans le cadre de la 35e journée. À la veille de cette rencontre contre le sixième de Ligue 1, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Le match à Strasbourg, la mentalité des joueurs, des changements possibles après l’obtention du titre…l’entraîneur argentin a balayé l’actualité du PSG. Extraits choisis…

Rester compétitif (PSG TV)

« L’ambiance est bonne, on s’entraîne bien. On vient de remporter le championnat. Parfois, vous perdez de la motivation après ça mais on va essayer de gagner et de rester compétitif. Il faut rester professionnel et faire notre job. Ce n’est pas le moment de tester de nouvelles tactiques.«

Les jeunes

« Non, il n’y a pas plus de pression médiatique pour les jeunes au PSG qu’à Tottenham. Je crois que c’est une question de philosophie, de projet, de stratégie. Chaque club a un projet par rapport au futur. Quand je suis arrivé à Tottenham, il y avait 35 joueurs pros et c’était un projet sur cinq ans mais aussi, il y avait des jeunes à développer et à qui il fallait donner une chance.«

Les objectifs individuels

« C’est clair que nous avons rempli notre objectif en remportant la Ligue 1. Les objectifs individuels sont la prochaine chose, il n’y aura aucun problème de tout le groupe pour aider Kylian Mbappé à devenir meilleur buteur. Il aura le soutien de tous.«

Son avenir et celui de Mbappé

« Le pourcentage de chance que je reste au PSG et Mbappé aussi ? 100% dans les deux cas. Des discussions avec les dirigeants ? Il n’y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l’avenir.«

L’expérience au PSG

« L’expérience est un point important, sur lequel on peut capitaliser. Il y a plusieurs éléments qu’on a appris au cours des 18 derniers mois et quand vous êtes à l’intérieur du club, vous pouvez apprendre des choses qui ne sont pas possibles en dehors. C’est transmis à la direction du club, pour être meilleur à l’avenir.«

Neymar

« Le talent de Neymar est indiscutable. C’est un joueur qui a signé pour plusieurs années et c’est l’un des meilleurs au monde. C’est vrai qu’il a eu des hauts et des bas cette saison, à l’image de l’équipe. Il a eu des circonstances, en arrivant après la Copa America. Il n’a pas pu avoir la continuité. Les joueurs de son calibre ont besoin de jouer pour être à leur meilleur niveau. Souvent la marge entre la réussite et l’échec est faible. Je parlais ce matin avec Messi et on discutait de la saison. On n’y est pas arrivés seulement contre le Real Madrid, alors qu’on commençait à avoir des repères et de la force. Cela aurait pu être différent.«

L’avenir de Mbappé

« De comment je le sens et je le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas désirer autre chose, je pense que Mbappé va rester à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s’attendre à plein de choses. »

Le match aller contre Strasbourg

« Strasbourg réalise une saison incroyable et je les félicite déjà pour ça, au-delà d’une qualification européenne ou non. À l’aller, on menait 3-0 et ils sont revenus à 3-2, c’était difficile. Ils ont grandi aussi cette saison. C’est une équipe qui sera difficile à jouer, bien préparée avec de très bons joueurs.«