Après avoir obtenu le 10e titre de champion de France de son histoire samedi dernier, le PSG aura désormais quatre rencontres à disputer avant la conclusion de l’exercice 2021-2022. Et ce vendredi (21h sur Prime Video), les coéquipiers de Kylian Mbappé se déplacent sur la pelouse du Stade de la Meinau pour affronter le RC Strasbourg Alsace, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Si les Rouge & Bleu auront pour objectif de finir au mieux la saison, le RCSA a encore une chance d’accrocher la Ligue des champions en cette fin de championnat (6e à trois points du 3e, le Stade Rennais). Et ce mercredi, l’entraîneur de Strasbourg – Julien Stéphan – a été questionné, en conférence de presse, sur cette rencontre face aux Parisiens.

Une réaction face au PSG après le revers face à Lille (0-1) la semaine passée

« On reste sur une défaite en 12 matches, je vais plutôt le prendre comme ça. On a préparé tous nos matches depuis le début de la saison pour faire les meilleurs résultats possibles et on continue de le faire (…) On est restés très tranquille après le match de Lille. On en a parlé avec les joueurs dans le vestiaire et puis on se prépare sereinement pour ce match contre Paris. »

Une erreur de changer sa philosophie de jeu face au PSG ?

« On ne changera pas notre approche. Après, il y aura un rapport de force qui s’installera et on verra comment ça va se dérouler, mais notre approche ne changera pas. Moi, je veux voir des joueurs décomplexés, ambitieux et qui ont envie d’attaquer et d’aller vers l’avant et aussi des joueurs qui ont envie de presser. Après, si l’adversaire arrive à sortir de notre pressing, il faudra qu’on soit capables de vite se repositionner et de protéger les espaces dans notre camp. Je veux que les joueurs abordent ce match de la même manière. Après, on connaît Paris et tout le talent qu’il peut y avoir dans cette équipe. On sait aussi que même en faisant un grand match, ils peuvent décanter la situation grâce à leurs talents individuels sur une action seulement. On connaît tout cela. On a vraiment envie de se concentrer sur nous et sur ce qu’on est capables de faire. On a envie de réaliser le match qu’on espère faire, tout simplement. En faisant un grand match, on a plus de chance de faire un résultat positif. »

Un avantage pour Strasbourg que le PSG soit déjà titré ?

« Les champions ont toujours quelque chose à jouer. Je ne peux pas entendre qu’une équipe ou que des joueurs n’aient plus grand chose à jouer jusqu’à la fin du championnat. Il y a toujours l’honneur du maillot à défendre. Il faut aussi être honnête vis-à-vis de la compétition et s’engager jusqu’au bout, donc je n’ai aucun doute qu’on aura des Parisiens qui seront concernés et concentrés à 100% sur cette fin de championnat et qui nous rendront la tâche très difficile. »

A-t-il peur que ses joueurs soient impressionnés d’affronter les stars du PSG, dont Messi ?

« Je vais tout faire pour les préparer de manière à ce qu’ils soient les plus décomplexés possible. Est-ce qu’on y arrivera ? Je ne sais pas, mais en tous les cas on va tout faire pour. Il n’y a eu aucun complexe lorsqu’on a joué contre Nice, Monaco, Lens, Lyon et contre Rennes. Certes, là on change encore de dimension et de gamme de joueurs, mais on voudra rester sur cette ligne directrice et avoir beaucoup de respect pour tous ces joueurs et ce grand club. Mais on doit faire notre match et s’occuper de nous. »

Le pressing, la clé de cette rencontre face au PSG ?

« Je ne sais pas si ce sera la clé. Habituellement, le PSG a le contrôle et le monopole du jeu. Les presser tout le match, ce n’est pas possible, donc il faudra bien sélectionner les moments pour aller les presser. Il faudra aussi être très résilient et très endurant sur le plan mental pour courir, protéger les espaces, bien défendre dans notre camp parce qu’ils ont une telle qualité technique qu’ils prennent à un moment donné le contrôle du jeu. Il faut surtout qu’on soit très efficace. Quand on ira presser, il faudra se donner les moyens de pouvoir récupérer le ballon afin de l’utiliser. Si on fait un pressing très haut pendant une bonne partie du match et qu’il n’y a pas de récupérations efficaces, on va s’exposer derrière aux prises de vitesse et la profondeur, parce que ce sera l’un des enjeux du match. »

Son jugement sur Kylian Mbappé

« Un phénomène. C’est peut-être avec Karim Benzema en ce moment les deux meilleurs joueurs sur le plan européen dans le domaine offensif, avec des caractéristiques complètement différentes. Il est phénoménal parce qu’il sait tout faire. Il sait donner, éliminer, marquer. C’est un énorme compétiteur. C’est une star. Il est ultra décisif depuis le début de saison comme il l’est depuis de nombreuses années. On est heureux de pouvoir affronter ce type de joueur, qui nous avait déjà fait mal à l’aller. Il faudra qu’on soit meilleur collectivement pour essayer de limiter son influence, mais ça ne sera pas le seul. Faut-il le limiter ou espérer qu’il soit dans un mauvais jour ? Il faut essayer de mettre certaine chose en place pour limiter un petit peu son influence. Après, il y a tellement de talents que souvent les joueurs talentueux décident du sort d’un match. La semaine dernière contre Lens, il aurait pu marquer trois ou quatre buts, il ne l’a pas fait. J’espère que ça ne sera pas pour vendredi. »

Est-il surpris des récentes critiques et sifflets contre Lionel Messi et Sergio Ramos ?

« Je ne sais pas si les gens sont trop gâtés. Je ne sais rien de ce qui se passe à Paris. Ce sont des grandes stars et des grands joueurs, il y a une énorme attente à Paris. Il n’y a pas eu le parcours espéré en Ligue des champions et donc ça a certainement frustré le public parisien. Mais, il faut bien mesurer la chance qu’on a d’avoir des joueurs de cette dimension dans notre championnat. Une icône du Real Madrid et l’un des meilleurs joueurs, si ce n’est le meilleur, de tous les temps. C’est exceptionnel pour le championnat français d’avoir ces joueurs en France. Juste, profitons-en. »

Est-il obligé de faire un résultat face au PSG au vu de la situation au classement ?

« On est obligé de rien. Personne ne va nous obliger de rien. Par contre, on est obligé de s’engager à fond dans ce match et de le jouer de manière décomplexé sans nous renier. Nous, on va s’obliger à faire ça. Après on verra, il restera encore 9 points en jeu et quoi qu’il arrive ce sera ni la fin du monde ni l’extase en fonction du résultat. »