Sulemana : « Le PSG, une des meilleures équipes du monde »

Kamaldeen Sulemana, jeune attaquant ghanéen (19 ans) de Rennes, attend avec impatience le match contre le PSG demain après-midi (13 heures, Prime Video). Le milieu offensif assure que son équipe croit en ses chances face à l’ogre parisien. « Le club a une bonne histoire contre Paris, j’espère qu’on va réussir à la continuer. On sait que c’est l’une des meilleures équipes du monde, avec les meilleurs joueurs, mais on croit en nous, assure Sulemana en conférence de presse. On croit que tout est possible pour avoir un bon résultat. »

L’ancien joueur du FC Nordsjaelland (Norvège) a aussi justifié son choix de rejoindre Rennes au lieu de l’Ajax. Il peut ainsi jouer des matches contre des grosses équipes, comme le PSG.

« Je savais que j’allais avoir plus de temps de jeu à Rennes. J’ai senti que j’étais une priorité ici et aussi, je savais que j’allais pouvoir jouer contre de grosses équipes comme le PSG. Je suis venu pour ce genre de match. Messi, Neymar, je les regardais jouer quand j’étais petit, alors pouvoir être sur le même terrain qu’eux est excitant et donne envie de tout donner pour montrer de quoi je suis capable. C’est un match de que je rêvais de jouer.«