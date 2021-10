Avant une nouvelle trêve internationale, le PSG se déplace demain après-midi (13 heures, Prime Video) à Rennes dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur sans-faute en championnat contre des Rennais qui voudront être les premiers à prendre des points au club de la capitale. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

Donnarumma / Navas

Pochettino : « On a deux numéros 1, il n’y a pas de hiérarchie. C’est possible que l’un joue plus que l’autre, mais pas de hiérarchie. Quand on annonce qui est titulaire ? Ça varie. Ça peut-être la veille ou bien le joueur du match. Il n’y a rien de fixe. »

Bernat

Pochettino : « Dans le groupe demain ? Non. Il n’a pas encore eu le feu vert médical. »

Kimpembe

Pochettino : « Il se sent bien. On a eu une discussion hier, il m’a dit qu’il se sentait de mieux en mieux. Au niveau de la récupération, il y a cinq jours entre nos deux matchs, c’est suffisant pour récupérer. On a son ressenti et des données fournies par le staff médical, ça nous permet de prendre la bonne décision.«

Une date de retour pour Ramos ?

Pochettino : « Non, pas encore. Il travaille, il y a une évolution quotidienne, on verra quand ce sera le moment. Il continue à travailler. »

Gueye et son jeu offensif

Pochettino : « Notre idée c’est d’avoir un positionnement précis dans le camp adverse, on veut que les milieux arrivent dans la surface adverse pour aider l’équipe. Gueye et Herrera sont avec nous depuis le premier jour de la préparation. Ils font un travail important pour l’équipe, y compris dans la partie offensive.«

Neymar

Pochettino : « Je suis très content de lui, du travail qu’il fait pour l’équipe, ça permet à l’équipe d’avoir un bon équilibre. »

Ramos et sa place dans l’effectif

Pochettino : « Les joueurs blessés n’ont pas forcément les mêmes horaires que les autres joueurs. Il ne partage pas les entraînements collectifs. Mais je n’ai aucun doute sur son intégration. Il était capitaine du Real Madrid, il a tout pour réussir.«

L’état de forme de l’équipe

Pochettino : « Entre les matchs de mardi et dimanche, le groupe peut récupérer pendant cinq jours. C’est suffisant pour récupérer. Tous les joueurs qui ont joué mardi vont bien. Verratti a rejoué, il n’a pas fini le match mais il était bien. Le onze aligné demain ne dépendra pas du physique mais de choix tactiques. Certains joueurs vont aller en sélection et ne seront pas présents quand on jouera contre Angers (les Sud-Américains, ndlr).«

Rennes

Pochettino : « Rennes et City sont deux équipes différentes. Notre implication défensive sera très importante. Il faudra reproduire ce qu’on a fait contre City pour prendre les trois points.«

Le rôle de Verratti

Pochettino : « Les choses changent. Contre les équipes qui pressent haut, Marco a la capacité de bien ressortir les ballons. Son jeu lui permet de s’extirper du pressing et de ressortir proprement. J’aimerai le voir davantage dans cette position. »