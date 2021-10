Laborde : « Contre le PSG, Il faut toujours y croire »

Gaëtan Laborde a rejoint Rennes dans les derniers jours du mercato après trois ans à Montpellier. L’attaquant a rencontré à maintes et maintes reprises le PSG et a souvent eu des mauvais souvenirs. Pour le site internet du club breton, il a évoqué ses souvenirs contre les Rouge & Bleu.

« Chez eux, ce sont des mauvais souvenirs. J’ai souvent pris des tannées. Sur les matchs à domicile, on les a plusieurs fois accrochés. C’est pour ça que j’ai bon espoir de faire quelque chose dimanche, lance l’attaquant. Avec Montpellier, on les a battus pour ma première année à domicile. La saison suivante, on a tenu jusqu’à la 70e, après le talent a fait la différence pour eux. La saison dernière, en demi-finale de Coupe de France, on a réussi à les emmener aux penalties. En tout cas, c’est possible. Il faut toujours y croire.«