Saha : « La MNM, c’est exceptionnel pour la Ligue 1 »

Le PSG compte trois des meilleurs joueurs du monde dans son effectif avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Le club de la capitale dispose de l’une des meilleures attaques de l’histoire du football mondial. Louis Saha est sous le charme et est ravi que ces trois-là jouent en France et en Ligue 1.

« C’est exceptionnel pour le football français, c’est exceptionnel pour tous ceux qui aiment le beau football de voir ou imaginer un trio comme Neymar-Messi-Mbappé. […]Ça aurait été malheureux de ne pas voir ce trio même pour le football mondial. On a juste envie de voir ce trio, c’est un spectacle, s’enflamme l’attaquant dans un entretien accordé à Stats Perform. C’est comme si on voyait les trois meilleurs acteurs tourner un film ensemble. C’est pour ça que les fans du monde entier regardent ce sport, parce qu’il y a des talents exceptionnels. […]C’est une attraction incroyable pour le football français. Il faut vraiment s’en servir et protéger ça. C’est unique. Il faut réaliser la chance que l’on a d’avoir ce type de spectacle en Ligue 1.«