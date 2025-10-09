Superligue : Négociations en cours avec l’UEFA, mais un changement de format de la Ligue des Champions est « catégoriquement » exclu

Le projet controversé de la Superligue revient sur le devant de la scène, avec son promoteur, A22 Sports Management, qui confirme être en « négociations » avec l’UEFA. L’objectif ? Parvenir à un accord pour une nouvelle formule de la Ligue des Champions. Cependant, l’instance européenne se montre catégorique : elle n’a « aucune intention de changer le format » de sa compétition phare.

A22 confirme des discussions pour une « pacification »

A22 Sports Management a affirmé à l’AFP ce jeudi que des réunions se tiennent régulièrement depuis plusieurs mois avec l’UEFA. Ces discussions font suite aux déclarations du président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui appelait à un « accord avec l’UEFA » pour la « pacification » du football européen, le Barça étant, avec le Real Madrid, un des fervents défenseurs du projet. Malgré ces échanges, un porte-parole d’A22 a précisé qu’aucun compromis n’a été trouvé à ce jour. Le promoteur s’appuie sur des victoires judiciaires, notamment une décision de mai 2024 en Espagne qui considère que la FIFA et l’UEFA ont « abusé de leur position dominante« , les habilitant ainsi à créer leur propre compétition.

Une plateforme gratuite et un format légèrement modifié

Plutôt que d’aller à l’affrontement, l’approche actuelle d’A22 est d’offrir une solution de compromis à l’UEFA. Leur proposition inclut notamment la mise en place d’une plateforme de diffusion gratuite et un changement « très légèrement » de la formule actuelle de la Ligue des Champions. Ce nouveau format, bien éloigné du projet semi-fermé initial de 2021, rebaptisé « Unify League », prévoirait de maintenir les 36 équipes qualifiées en Ligue des champions, réparties en deux groupes de 18, suivis par des 16es de finale pour les mieux classées.

L’objectif affiché d’A22 est de « démultiplier les revenus du foot », qu’ils estiment largement inférieurs à leur potentiel, notamment en comparaison aux droits TV des sports américains.

L’UEFA met un point final aux rumeurs de changement

Contactée par L’Équipe, l’UEFA a confirmé des rencontres entre son secrétaire général, Theodore Theodoridis, et Anas Laghrari (un proche du président du Real Madrid, Florentino Perez). Toutefois, l’instance a été sans équivoque : « aucun accord formel n’a résulté de ces conversations« .

Plus important encore, l’UEFA a réaffirmé « catégoriquement qu’il n’y a aucune intention de changer le format de la Ligue des champions« .

Al-Khelaïfi ironise sur une « promenade romantique »

En marge de l’assemblée générale de l’EFC (ex-ECA) à Rome, le président de l’EFC et du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a salué le « retour dans la famille » du FC Barcelone et de son président, Joan Laporta. Les deux hommes se sont entretenus lors d’un repas et d’une « promenade romantique« , selon les mots d’Al-Khelaïfi. Il a insisté sur l’amitié qui les lie, tout en écartant la pertinence du projet Superligue : « il était déjà mort avant« . Pour le patron du PSG, « Nous n’avons pas besoin d’autres compétitions, nous avons déjà les meilleures compétitions« .

